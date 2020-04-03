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CDC宣布即日起搭大眾運輸「強制戴口罩」　新北市府：謝謝接納地方意見

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▲ CDC宣布即日起搭大眾運輸「強制戴口罩」 新北市府：謝謝接納地方意見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ CDC宣布即日起搭大眾運輸「強制戴口罩」，新北市府：謝謝接納地方意見。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

中央流行疫情指揮中心宣布即日起，搭乘大眾運輸必須要戴口罩。新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市自一月底起，請民眾搭乘捷運、公車要戴口罩，新北市多次強烈建議中央流行疫情指揮中心針對少數不戴口罩乘客，採取必要措施強制戴口罩，並依法援用相關罰則，讓地方得落實防疫工作，避免大眾運輸成為防疫的破口。

為防堵疫情傳播，中央流行疫情指揮中心日前公布社交距離，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離。對於大眾搭乘運輸工具時無法維持這樣的距離，指揮官陳時中3日特別指出，為讓社交距離能更有效率，要求民眾搭乘大眾運輸時要戴口罩，違者恐依據傳染病防制法處3000元到1萬5千元罰鍰。

鍾鳴時指出，中央雖自4月1日起實施社交距離指引，惟第一階段僅為柔性勸導，交通部亦只針對高鐵、台鐵、國道客運要求乘客戴口罩，實施三天以來，爭議不斷，不時出現紛擾情況，無法有效落實加強防疫。

侯友宜3日下午在得悉中央指揮中心宣布大眾運輸強制戴口罩後，立即指示交通局依據中央正式通報，展開準備作業，備妥所需公告、SOP、相關人員教育訓練等，針對捷運、公車及轉運站等大眾運輸範圍，採最嚴格作為與最高額度違規罰金，以確保防疫工作完整性。

交通局表示，民眾支持搭乘大眾運輸戴口罩、業者落實勸導、各級政府依據標準作業程序指揮、通報、處置與開罰，不僅師出有名，更能佈好、佈滿防疫天羅地網，感謝中央各級機關支持補足地方所不能。

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