不讓街友成為防疫破口　侯友宜夜訪「贈防疫包」勸住中途之家

▲ 不讓街友成為防疫破口，侯友宜夜訪贈防疫包勸導入住中途之家。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市各項防疫超前部署，並率全國之先舉辦防疫演習，各階層各行各業也都加強防疫宣導，其中在戶外的街友，市長侯友宜1日晚間9時到板橋第二運動場旁公園街友常聚集處關懷宣導，致贈9位街友一份防疫關懷包，內容包含5片口罩、1瓶乾洗手液和1塊香茅皂，以及部分食品等，侯友宜苦口婆心勸導街友入住中途之家，其中有2位同意接受安置。

侯友宜由社會局長張錦麗、消防局長黃德清和板橋區長林耀長等人陪同，前往板橋公園關懷街友，新北市街友外展服務中心社工督導陳俊谷表示，在元月22日農曆年前，一接獲市府通知後，立即啟動關懷訪視，並持續致贈口罩，宣導勤洗手，避免到人潮多的地方。

▲ 侯友宜教街友戴上口罩後 ，還要在鼻樑上捏一捏使之密合。

侯友宜表示，在元月28日大年初四晚間，謝政達副市長便和警政、消防、社會和區公所等，前往三重區仁愛街土崙公和自強路佳瑪市場後巷關懷街友，當時利用避寒機制訪視，順便提醒街友注意防疫。

侯友宜說，新北市目前在街街友經普查共有168位，市府從農曆年前後便利用訪視時致贈口罩，中央於3月11日起，每周配送3片口罩給街友，新北市加碼到每周5片，迄今共已致贈街友3747片，希望街友除戴上口罩，也要勤洗手，更避免趴趴走，如有發現自己有類似感冒症狀，如發燒、咳嗽、全身四肢無力等，應立即撥打1922防疫專線或就醫，以免成為新冠肺炎感染者或傳播者。

▲ 侯友宜力勸街友在疫情嚴峻期間入住中途之家，也不要趴趴走保護好自己，也保護好別人。

侯友宜表示，街友大都罹有慢性疾病，一旦感染新冠肺炎，會對生命造成威脅，因此他苦勸街友入住到林口觀照園、萬里重建中心或板橋幸福居等中途之家，以避免在外受到感染，「身體健康最重要，保護好自己，也保護別人。」經過一一勸說後，9名街友當中有2位願意接受安置。

社會局長張錦麗表示，基督教板橋恩友中心幫忙照顧街友和弱勢民眾，社會局在春節期間曾前往關懷並致贈200片口罩，3月31日下午再度致贈200個和1千斤白米，以協助共渡疫情難關。

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