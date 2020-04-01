「防疫動健康大家一起來」線上教學　新北透過電視頻道讓長輩在家運動

▲「防疫動健康、大家一起來」線上教學開課，新北透過有線電視頻道讓長輩在家運動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因受新冠肺炎疫情影響，新北市暫時銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點的開放和活動，為讓長輩在家仍能持續運動，提升免疫力，市府透過13家有線電視業者拍攝「防疫動健康、大家一起來」教學影片，從1日起正式上線，每天上午8時和下午3時，在各台第3頻道（CH3）播出20分鐘。

社會局表示，85歲的劉國年和77歲的鄭美知子，到永和民權社區照顧關懷據點已有10多年歷史，兩人育有2名兒子，各自成家立業，兩老自嘲是「類獨居老人」，因此到據點參加活動、共餐是生活的重心，鄭美知子還當志工，一起做飯給其他長輩吃。

▲ 每天上午8時和下午3時，在各台第3頻道（CH3）播出20分鐘。

社會局說，劉國年早年在製藥廠和化妝品上班，生性活潑，喜好運動，他說為了疫情躲在家裡，「老骨頭都快綁住了！」看到新視波播出動健康，他和太太趕緊依著線上教學一起做運動。

永和民權社區理事長邱秀蘭表示，據點已經暫停運作一個月，許多長輩都無法到據點活動，非常感謝市府拍攝動健康教學影片，讓長輩在家每天至少2次可以跟著動一動。

社會局長張錦麗表示，除了銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點暫停運作，還有松年大學、銀色奇肌班和樂齡學習中心等春季班都已暫停開課，侯友宜市長為了讓長輩持續運動以保健康，因此與13家有線電視業者合作，拍攝「防疫動健康、大家一起來」教學影片，包含揚生自癒力、菲特邦肌耐力、梅門甩活力和福智護身力等，市長還帶頭一起運動，希望長輩在家也能勤勞運動。

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