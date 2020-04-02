▲ 視察清明連假交通疏運，侯友宜：搭乘大眾運輸工具請戴口罩。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

關心清明節連假轄內交通狀況，新北市長侯友宜2日上午就到新北市交控中心和板橋客運站視察，侯市長再次提醒疫情高峰期還沒過，民眾盡量用「電子追思」遙祭祖先，搭乘公共運輸更應要戴口罩，並勤洗手、量體溫，做好防疫保護。

侯友宜表示，新北市早在兩個月前已超前部署，請大眾務必載起口罩，他也以身作則，並提出場館封閉措施；他強烈建議中央流行疫情指揮中心下令，若乘客不戴口罩就不能搭乘公車與捷運，並訂定相關罰則讓地方得以依法執行，以防堵連假期間南來北往的人流，成為防疫的破口。

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交通局表示，2日上午除了五股區孝義路、八里區龍米路與鄉道北50往墓區、淡水區的北新路、新莊區的壽山路、中和區的興南路等墓區及附近車流較多，其餘路段交通大致順暢。

▲ 請大眾務必載起口罩，他也以身作則，並提出場館封閉措施。

國道長途客運部分，板橋客運站上午也出現搭車返鄉人潮，不過與往年預售票銷售量相比，大約少了3、4成；而自4月1 日起，民眾搭乘台鐵、高鐵和國道長途客運必須量測體溫，板橋客運站於單一進出動線管制口架設紅外線感熱儀，乘客於上車前還必須再測量一次體溫確認，並戴口罩才能搭車。

交通局長鍾鳴時表示，2日是清明節四天連假第1日，新北市轄內各墓區一早陸續湧現車潮，為維持各墓區交通順暢及人車安全，交通局結合警察局擴大執行交通疏導管制措施，於通往各公墓主要路口都設置交通管制站，管制車輛進出，並加派員警提前布崗疏導指揮交通，交控中心也透過全市重要幹道近300個路況即時影像監視系統（CCTV），全天候嚴密監控。

鍾鳴時表示，清明連假期間，各路線市區公車維持假日發車班次，九份、淡水等觀光風景區的公車將視人潮，機動增班；而因應疫情持續升溫，市區公車均己加強車輛消毒，司機戴口罩並開窗加大空調，也宣導民眾先戴上口罩再上車，並少交談，坐好、站好、就定位，避免疫情擴散。

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