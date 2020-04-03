新北違反居家檢疫開罰76件782萬　侯友宜：違規就直接送檢疫所

▲ 新北違反居家檢疫已開罰76件782萬，侯友宜：違規1次直接送檢疫所。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

清明假期第二天，新北市長侯友宜3日前往新店警分局慰勞基層防疫工作人員，新北市居家檢疫人數超過二萬多人，不遵守居家檢疫規定違規者，目前已開罰76件，總罰鍰達782萬元，侯友宜表示，後續一旦被查獲違反規定者1次送集中檢疫所。防疫期間警察同仁不僅要負責居家檢疫對象的控管，更要兼顧治安維護、連假交通疏導等工作。侯友宜萬分感謝他們的辛勞，勉勵第一線警察弟兄繼續加油，守護新北市民的健康與安全。

侯友宜表示，隨著第二波境外移入的居家檢疫者暴增，新店警分局所轄地區居家檢疫人數為新北市前三名，基層員警同仁防疫工作繁重，因此特地前來慰問感謝。針對電子圍籬訊號異常的狀況，侯友宜強調，現在各警局、里幹事已開始創建居家檢疫LINE群組，利用視訊通話的方式，直接確認所在地，不僅省時、有效率，也減少同仁曝露在外的風險。

侯友宜在現場隨機抽測打電話給居家檢疫者，市民朋友剛接到市長電話時，起初還誤以為是詐騙集團，溝通後才發現是市長親自撥電關心。「大家都在家，也沒有跟家人同房間，都做得很好」侯友宜感謝居家檢疫者的配合與體諒。他強調，新北市有居家檢疫關懷包讓市民可以安心在家，同時也叮囑千萬不要趴趴走，新北市目前已開罰76件，總罰鍰達782萬元，切勿以身試法。

最後，侯友宜也肯定新店警分局維護社會治安工作成效卓著，防疫期間許多歹徒蠢蠢欲動，員警雖肩負居家檢疫重責，但也不能疏忽最重要的治安工作，警察同仁面對接踵而來的工作負擔，壓力十分繁重，希望市民朋友自律自重，多為辛苦的警察著想，遵守相關居家檢疫規定，不要讓第一線警察弟兄疲於奔命。

「美麗最大的祕密」