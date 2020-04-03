小三被甩告性侵　「你很會做愛、弄到發炎」簡訊…人夫不起訴

▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市已婚的徐姓男子私下與小三多次上摩鐵偷歡，小三雖知道徐男已婚身分但還是自願與其發生關係，2人感情後來生變分手，小三提告徐男強制性交，桃檢以小三在通訊軟體中有「弟弟要洗乾淨、你真的很會愛愛餒，是有練過嗎？」等麻辣內容，偵結不起訴處分；徐男妻子收到檢方不起訴書後怒告2人妨害家庭，桃檢偵結依通姦罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，44歲的徐姓男子是已婚身分，但後來與女子產生婚外情，徐男從2017年4月起多次與女子到桃園區某摩鐵偷歡，以每週1至2次頻率發生性行為，時間長達7個月，後來徐男與女子感情生變分手，女子遂對徐男提出強制性交告訴。

桃檢偵訊時，徐男坦承與女子曾上摩鐵發生性關係，自2017年6月至10月間至少發生5次性行為，但否認有強制性交犯行。女子也承認，知道徐男已婚身分，但徐男辯稱與妻子感情不好快離婚了，說不定過幾年就單身了…所以她掙扎許久還是與徐男以每週1至2次頻率發生性關係。

檢方查出，女子事後曾傳Line給徐男「弟弟要洗乾淨，你真的很會愛愛餒，是天生的嗎？還是有練過，好奇？」，女子發生性行為後3天，因下體發炎還聯繫徐男，請他陪同去看醫生等事實，足認2人之間性行為屬於合意性交，與女子辯稱遭徐男強制性交之詞不足採信，偵結予以徐男不起訴處分。

桃檢不起訴處分書寄給徐男卻被徐妻收到，徐妻根據不起訴書內容提告徐男與女子妨害家庭，桃檢偵結徐男與女子依通姦、相姦罪嫌將2人分別提起公訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／誆購買中古手機 詐騙男拿「玩具鈔」當真鈔付！當場被抓包

►桃機入境女兒「有咳嗽」強制隔離 母措手不及「怎麼會這樣」

►桃市府強化中央紓困政策對接 鄭文燦：協助業者實質有效紓困



