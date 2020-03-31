通姦除罪化憲法法庭　聲請法官：滿足提告者的報復心態

▲司法院院長許宗力擔任憲法法庭審判長。（圖／翻攝司法院官網）

記者吳銘峯／台北報導

司法院31日上午召開憲法法庭，針對通姦是否除罪化進行言詞辯論。聲請法官台中地院法官張淵森認為，通姦罪「只是滿足提告者對於小三、小王的報復心態」，應該除罪化；至於主管機關法務部則認為，通姦罪是「立法形成自由」，且多年來做出的3次民調，均有8成左右的民眾，反對廢除通姦罪。本次言詞辯論庭結束後，大法官預計將於5月底前，作出釋憲結果。

通姦罪是否要除罪化？引起爭議許久。有鑑於世界各國對通姦罪大多已經除罪化，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國與韓國仍未除罪，因此通姦除罪化的聲音，從未消失。而根據司法院統計，全國共有11名法官在審理通姦案件時，認為有憲法上的疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。包含台北1件、桃園1件、高雄2件、雲林2件、花蓮5件，因此大法官會議決定受理聲請，召開憲法法庭言詞辯論。

▼聲請法官張淵森在憲法法庭中陳述。（圖／翻攝司法院官網）

本次憲法法庭由聲請方先行陳述，由於大法官曾在2002年做出釋字554號解釋，宣告通姦罪並未違憲，因此聲請方近年來社會及家庭、婚姻關係變遷，554號解釋應該變更，其中法官張淵森認為，人民結、離婚都是私事，國家都應該尊重，夫妻是否對彼此忠誠，也是私事，通姦行為對國家社會並無影響，危及婚姻存續原因的非常多，小至擠牙膏等問題都會影響，難道要一一處罰嗎？尤其對於對於《刑事訴訟法》239條但書，更「只是滿足提告者對於小三、小王的報復心態，法律為何不規定可以單獨對小三、小王撤告？」

▼法務部政務次長蔡碧仲在憲法法庭發言。（圖／翻攝司法院官網）

至於主管刑法的相對機關法務部，則由政務次長蔡碧仲領軍陳述。蔡碧仲反對變更釋字第554號解釋，他認為《刑法》通姦罪是「立法形成自由」，應由國會決定是否變更；且若要變更大法官解釋，必須先證明有重大情事變更才可，但現在無法證明18年來婚姻、家庭關係發生重大變遷。他還提出民調數字強調，法務部歷年做的3次民意調查，反對廢除通姦罪的比例分別是8成2、7成7、8成5，民間機構的民調也顯示，有6成9反對廢除通姦罪。

本次憲法法庭由東吳大學法律系教授李念祖、台北大學法律系教授蔡聖偉等人擔任鑑定人，分別就憲法、刑法層次，陳述通姦除罪化的意義。另外這次還邀請祥和文教基金會董事長許幸惠等人擔任法庭之友，最高法院法官退休的許幸惠反對廢除通姦罪，她認為「結婚就要受規範，通姦形同傷害家庭，而家庭是國家、社會的基石，必須用刑法保護」。

▼東吳大學法律系教授李念祖在憲法法庭擔任鑑定人。（圖／翻攝司法院官網）



