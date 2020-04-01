桃園男IG限動PO前女友「裸露照」嗆：破女人…她崩潰無法工作求償50萬

▲女子指控前男友在Instagram限時動態上傳她的裸露照，還飆罵三字經、嗆她「破女人」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名蔡姓女子指控前男友小明（化名）分手後，陸續於Instagram限時動態上公開上傳有關她的「裸露照」，不但寫有她的名字，對方還嗆「你想紅我讓你紅，X拎娘破女人」等字句，讓她精神崩潰，不願遭受異樣眼光對待，向小明求償50萬元。

2018年5月間，小明認為蔡女劈腿才會分手，便在Instagram限時動態上多次發佈有關蔡女穿著裸露的照片，怒嗆「XX，你想紅我讓你紅，幹拎娘破女人」，再刊登一張轎車照片寫著「劈腿講話都比較大聲？X拎娘臭婊子」。

蔡女認為小明的行為，短時間內已經有多數人觀看過，造成她人際關係上受到多重誤會，社會上品德、聲望或信譽等評價皆有所貶損，讓她非常焦慮甚至前往精神科診所就醫，導致無法工作，她要求小明給付50萬的損失。

法官認為，小明經由網路社群軟體公開散佈蔡女裸露照片，以及寫下上述文字，足以構成毀損名譽及侵害隱私權，另外勘驗蔡女的就診紀錄，也確定小明有侵害蔡女健康權，考量兩造身分、地位及經濟狀況，最終判小明賠35萬300元為適當，全案可上訴。

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