提分手遭嗆：真的很想掐死妳…要我多恐怖都行！她嚇到截圖報警

▲陳男因不滿被分手，竟多次傳訊息恐嚇黃姓前女友，黃女心生畏懼下只好趕緊報警處理。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子日前因不滿黃姓女子提分手，心生不滿下竟多次傳訊息，「妳要我多恐怖都行」、「我現在真的很想掐死妳」、「我沒打算放過妳 」等話恐嚇，黃女深怕自己真的遭遇不測，遂趕緊截圖簡訊內容前去警局報案。法院審理時依恐嚇罪判陳男拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

陳男2019年9月與黃姓女子分手後，心懷不滿下竟於隔月14日至16日間不斷傳簡訊，「真認為我做不到，我現在真的很想掐死妳」、「我不差這條命，我沒打算放過妳 」、「妳要我多恐怖都行」、「記住我做更極端的事」、「顧好家人，我想妳自己也顧不住吧」意圖恐嚇黃女。黃女認為自己及家人的生命安全都已受威脅，擔心之餘速將手機畫面截圖，拿至警局報案。

橋頭地院審理時認為，劉男已是成年人，面對感情問題卻不依循理性、平和的態度處理，反而還用言語恫嚇黃女，讓她心生畏懼，行為實在不應該，雖目前2人仍未達成和解，但考量他犯後坦承犯行，依犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

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