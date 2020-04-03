公公治喪訃聞孝媳不是她　正宮告老公小三求償百萬竟敗訴

正宮因公公治喪訃聞上孝媳不是她，怒告先生與小三卻敗訴 。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者李忠憲／台中報導

張男與妻子萱萱（化名）長年不睦，後與女子小芬（化名）交往，獲家人認可後，先與萱萱協議離婚，再與小芬結婚。豈知，離婚協議書簽名的2證人未親身見證，遭萱萱提告重婚無效勝訴。張男卻未與萱萱破鏡重圓，仍與小芬同居，甚至在張爸爸去世時，在治喪訃聞上將小芬列為孝媳。萱萱怒告2人侵害配偶權求償100萬，法官認為2夫妻已名存實亡，侵害情節難認重大，判她敗訴。

判決書指出，張姓男子與萱萱是夫妻，2人長期感情不睦，名存實亡。張男2016年與女子小芬同居，並經常出雙入對，無視萱萱存在，引發諸多糾紛。3人同年4月簽下協議書，承諾「互不干涉彼此生活、和平相處、互不提傷害彼此訴訟」。

萱萱簽下協議書後，卻不斷要求張玵必須徹地斷絕與小芬的婚外情，2人不予理會，甚至在公公治喪時，直接在訃聞上將小芬列為公公孝媳，以公公席分身分出席喪禮，更阻撓她出席，已嚴重侵害配偶權，怒告張男與萱萱損害賠償100萬元。

張男法庭上辯稱，他跟萱萱2005年以簽下離婚協議書，並到戶政事務所辦理登記，2008年與小芬結婚並登記。小芬事後提告，認為離婚協議無效，二審認定他跟小芬重婚無效。但他並沒有因此跟萱萱破鏡重圓，2人已經15年沒有共同生活，早已沒有夫妻之情，婚姻名存實亡。

張男說，2016年間，他們3人再簽協議書，內容為「三方因婚姻問題無法解決，纏訟多年，勞神傷財，經三方協議，茲因張的公司財務困頓，無法給予小玉離婚的需求，所以無法履行離婚程序。又因張積欠小蘋數千萬元，無能力償還，陷小蘋於財務危機，歷經三方協議，同意三方和平相處，互不干涉彼此生活，不再提任何傷害三方的訴訟提告」

承審法官認為，張男與萱萱在重婚官司後已名存實亡，3人更簽下協議書，同意互不干涉生活，婚姻關係已有重大瑕疵。張男爸爸治喪訃聞將小芬列為孝媳，雖然情理上有可議之處，但仍難以認定損害配偶權情節重大，最後判萱萱敗訴。全案可上訴。

►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►台中離奇焦屍案 檢警懷疑男子2處縱火再與女友玉石俱焚

►獨／名醫保海外人身保險 身故理賠2億引發家族爭奪！兒子告贏繼母

►「歐爸」太俊秀 長髮正妹誤中跨國愛情詐騙10萬積蓄險飛