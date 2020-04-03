救經濟！馬來西亞砸1.7兆推「紓困措施」　市民每天免費1G上網

▲ 馬來西亞推出一系列經濟紓困方案，包含手機每天可以免費使用1G。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，馬來西亞近日為振興經濟，斥資約2500億令吉（約新台幣1.7兆元）推出一系列經濟紓困方案，將設立「國家關懷援助金」，就家庭收入狀況，給予不同金額補助及家庭電費折扣；除此之外，隨著行動管制令延長至14日，政府也提供市民每天手機1G免費上網的服務。

根據《星島日報》報導，馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）上個月27日宣布，為了緩解新冠肺炎疫情所造成的經濟衝擊，將推出斥資約2500億令吉「關懷人民振興經濟」方案。其中1280億令吉（約新台幣8800億元）將用於民眾身上；另外1000億令吉（約新台幣6800元）用於支持商界活動與營運，向企業提供500億令吉（約新台幣3440元）的貸款擔保；還有20億令吉（約新台幣137億元）用於經濟鞏固；至於剩下的200億令吉（約新台幣1370億元）則是用於先前就宣布的經濟振興計劃上。

慕尤丁提到，政府將設立100億令吉（約新台幣680億元）的「國家關懷援助金」，會針對每個家庭不同的收入狀況，還有單身人士做區分，然後在4月和5月分別撥出500至1600令吉不等（約新台幣3440元至1.1萬新台幣）的4種補助金。

▲ 馬來西亞總理席慕尤丁推出經濟紓困方案。（圖／達志影像／美聯社）

慕尤丁也表示，從4月1日開始，醫護人員特別津貼從每個月400令吉（約新台幣2750元），增加到600令吉（約新台幣4130元）；軍警、移民廳人員及志願警衛團體人員，會獲得200馬元（約新台幣1370元）的特別津貼；特定公務員，則會獲得500令吉（約新台幣3440元）的津貼；而計程車司機，也會獲得600令吉（約新台幣4130元）的補助。

家庭電費方面，依照不同級別，將會分別獲得2%至50%折扣。另外，由於政府先前宣布將行動管制令延長至14日，慕尤丁也補充，當局會提供市民手機每天免費上網1G服務。