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美國「捐30億協助抗疫」？中國外交部：一個子都沒見到

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲華春瑩回應蓬佩奧的言論。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧日前說明，美方為了與世界各國一同對抗新型冠狀病毒，捐助了不少款項，數額遠超中國。對此，中國外交部發言人華春瑩3日回應，蓬佩奧、美方聲稱「提供1億美元（約新台幣30.2億元）的援助」，捐贈給中國等國家，但至今仍「一個子都沒有見到」。

對於蓬佩奧的言論，華春瑩3日指出，蓬佩奧和美方曾宣布，向中國等一些國家提供1億美元的援助，「但是我們一個子都沒見到」，不曉得美國積欠聯合國、世衛組織的會費，到底繳清了沒。

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