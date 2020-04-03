Dcard發文揭「遭董事長性侵」…萬鄉民聲援！女助理提告求償150萬敗訴

▲女子小倩（化名）控訴，自己陪同董事長至澳門度假時遭性侵，怎料回台後她提告求償150萬卻一毛也拿不到。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／高雄報導

在一化工公司擔任楊姓董事長助理的女子小倩（化名），一次陪同楊董前往澳門度假時，在飯店遭性侵，當下小倩趕緊脫逃前往機場，搭機返台後，她除在Dcard上發文警示女孩們要自保外，同時也對楊董提告性侵，並附帶求償150萬元。檢方調查完，雖楊董犯行屬實，但因發生地在國外又非重罪，最後以不起訴處分；另民事求償部分，因雙方「關係密切」的證據曝光，審結法官判楊董免賠。

小倩2018年1月陪同董事長前往澳門度假時入住酒店總統套房，雖2人各住不同房間，但一日晚上楊董卻要求小倩要與他同房一起體驗飯店的按摩服務，礙於權勢壓迫小倩只好服從。更衣過程中，楊董見小倩拉上門簾避免讓自己看到，氣得大發雷霆開口大罵，事隔2日，他又因心情不佳，再次出言辱罵小倩約2小時，隨後便將房間所有燈、門關上，要求小倩替自己做頭皮保養。

小倩因不敢違抗而服從，怎料頭皮保養完畢後，楊董竟開始親吻、舔及撫摸她胸部，甚至還將手指插入她下體性侵！小倩嚇得急向飯店求救，後來在房間遭軟禁2個小時後，趁隙脫逃前往機場搭，成功抵台後，小倩除了向警方報案外，也在Dcard上發文警示，要女孩們求職務必謹慎小心，當時此篇文獲得廣大迴響，萬名網友按下愛心替她感到不捨。

▲女孩倩倩（化名）在Dcard發文，警示大家求職務必小心，當時獲得廣大迴響。（圖／翻攝Dcard）

橋頭地檢署調此案時，雖認定楊董「利用權勢性交」犯行屬實，但因發生地在澳門（國外），也非刑度3年以上重罪，最後對楊男處分不起訴。

另小倩民事求償150萬的部分，橋頭地院審理時，勘驗案發當日凌晨兩人40多分鐘的對話紀錄發現，楊董對小倩產生熾熱情愫開始追求時，小倩客觀上未明確拒絕，甚至對楊董說，「我也不知道怎麼說，我只是希望你趕快好好對我，可以嗎？你答應我，那我們交換條件，你不要難過……」等話，且楊董開始對她上下其手時，她不僅語氣自然，還不時發出笑聲回應，「你可以，就是慢慢來」，讓楊董誤認小倩同意追求。對此，法官因難認定楊董有「利用權勢」做出讓女方不敢反抗的事，判決小倩敗訴。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！