影／變態魔梁育誌應訊超冷靜！3疑點供詞反覆　警曝：收押後吃好睡好

▲長榮大學鍾姓女大生10月29日晚間走出校門口，徒步前往同學宿舍聚會卻遇害，最後身影被監視器拍下。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日晚間走出校門，打算和同學聚會，未料卻踏上台鐵昏暗便道死亡之路，成了性侵殺人魔梁育誌埋伏下宰殺的羔羊。外表斯文的梁男退伍後，在家當啃老族，先成了偷竊女用內衣褲的變態賊，才28歲已變成性侵殺人魔，應訊時冷靜異常，遭收押後還吃得好、睡得好，連警方都認為他是心思細密的冷酷殺手！

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梁嫌殺害鍾姓女大生後，29日在高雄阿蓮區老家落網時，警方在車上發現血跡，並起獲數套女性內衣褲。

梁嫌在偵訊時，一開始聲稱不認識鍾女，僅坦承當時躲在暗處物色落單女子，鍾女剛好經過，但被他嚇跑了；警方後來突破心防，梁嫌才坦承「用麻繩將鍾女勒死了」。梁嫌被警方漏夜押往大崗山，在3公尺深的邊坡下找到全身赤裸僅穿一條內褲的鍾女，遺體頸部還套著麻繩。

梁嫌原聲稱僅對鍾女上下其手，後來開車1個多小時，發現鍾女失去氣息，才棄屍在大崗山邊坡。

▲貼有「shark」貼紙的紅色轎車是梁育誌貸款買來的愛車，警方懷疑他犯案後有刻意去洗車，企圖毀屍滅跡。（圖／CTWANT）

檢警會同法醫相驗，發現被害人頸部遭繩索緊勒，口鼻有被壓迫出血痕，初步判定是窒息死亡，法醫也發現被害人生前遭性侵跡證，梁嫌才坦承9月30日第1次下手時，被險遭擄的女大聲尖叫嚇跑，10月27日2度在現場埋伏，等嘸人， 第3度犯案時，抱持「一定要成功」的心理，才對鍾女「先性侵再殺人」。

檢警已列出梁嫌供詞反覆「辯稱只猥褻未性侵、載屍200公里混淆軌跡及刻意洗車」等3大疑點，承辦警方透露，梁嫌在偵訊時異常冷靜，情緒無太大起伏，收押後還吃得好、睡得好，冷血個性令人不寒而慄！

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