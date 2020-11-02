女大生遭擄殺性侵　名嘴慟問：同婚能公投通過，為什麼鞭刑不能？

記者陳致平／台北報導

長榮大學鍾姓女大生遭性侵殺害，引發民眾關注治安漏洞，不少人認為應該對嫌犯處以重罰，相關的法律刑度以及死刑存廢議題又再度浮上檯面，名嘴作家黃越綏也在臉書上表示，希望立委能重新思考鞭刑的問題，她更直言，「同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過」？

黃越綏1日在臉書上發表長文呼籲，馬來西亞籍女學生在校外遭性侵、勒死棄屍的不幸事件震驚社會，也引起馬來西亞輿論界負面的譁然。社會上各種慘不忍睹的社會事件頻頻發生，威脅一般人的生存安全。



事發過後，校方、警方、甚至連蔡總統也透過公開發言人道歉。對此，黃越綏認為，這些對於受害家屬而言，「既非遲來的正義更於事無補」。

▲馬來西亞女大生父母1日抵台，連夜趕往高雄殯儀館認屍，母親沿途痛哭。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

黃越綏回憶道，1998年曾和王幸男立委召開記者會，希望法務部能對四種罪犯，包含強姦犯、販毒犯、慣盜犯和殺人犯給予注射性的閹割或鞭刑，雖然當時的法部部長並未反對、但最後仍不了了之。2009年馬英九總統於任內簽署聯合國廢除死刑的公約。她認為，這本是文明社會的進步，但日益嚴重的犯罪行為防不勝防，衝擊守法公民的生存安全。

黃越綏提到，「頗受爭議的同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過」？她向立委喊話，不要因為虛假的文明和矯情的慈悲，造成比比皆是的親痛仇快，不但讓台灣變成受害者家屬眼中的垃圾島，更是永遠安慰不了那些難以數計的無辜和寃死的亡魂。