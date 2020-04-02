快問快答／挺小英！近8成網友支持捐1千萬片口罩

▲蔡英文宣布捐1千萬片口罩給疫情嚴重的國家。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文1日宣布國內口罩日產達1300萬片，並將捐出1千萬片口罩給疫情嚴重的國家，但有部分國民黨人士持反對意見，認為應以國內需求為優先；至於民眾看法如何？根據《ETtoday新聞雲》最新快問快答顯示，近8成民眾贊成捐口罩給其他國家。

對於政府宣布「捐1千萬片口罩，給疫情嚴峻國家的醫療人員」民眾是否支持？《ETtoday新聞雲》於4月1日晚間7點至4月2日中午12點進行調查，一共收到2萬8750名網友回覆；有2萬2788位網友支持捐口罩政策，佔總投票數79.26％，5962位網友不支持捐口罩給其他國家，佔總投票數20.73％。

蔡英文1日上午召開敞廳談話，宣示台灣將提供國際口罩、藥物、技術等，三方面的協助，供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物給需要國家，最後也提供大數據檢疫系統。

在全球陷入新冠肺炎疫情肆虐的狀況下，許多國家醫療防疫物資面臨不足，台灣政府捐出1000萬片口罩也受到許多歐美國家讚賞，並對台灣表達感謝之意。

不過，蔡英文「口罩外交」政策仍讓在野黨有疑慮，國民黨台北市議員徐巧芯只認同一半，她表示做外交不是不行，但要先滿足國內需求，疫情還沒降溫的此刻不宜改變，並質疑，「台灣人民尚且都要花錢購買、要負擔物流費用，為什麼外國人是免費拿？」

雖然「口罩外交」引來不少議論，蔡英文2日前往中央流行疫情指揮中心視查時表示，這是身為國際社會一份子該做的事，國際上大家一起合作，防疫要大家一起來，病毒不分國界。

▲蔡英文發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

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