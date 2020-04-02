徐巧芯爆：高層要求基層員警重複使用防護衣﹑北市執勤沒有SOP

▲台北市議員徐巧芯。（圖／資料照）



記者蘇晏男／台北報導

政府為遏止新冠肺炎疫情升溫，規定每位入境人士必須居家檢疫14天，但卻有民眾不守法、趴趴走，害警方得派員抓捕，不免讓民眾擔憂人民保母的防疫措施是否到位。對此，台北市議員徐巧芯2日在臉書爆料，有高層指示基層員警將穿過的防護衣，自行消毒後重複使用，讓他們暴露在危險之中。

徐巧芯表示，根據「台灣警察工作權益推動協會」在3月24日發表的聲明指出警方防護衣數量不足，導致高層指示基層員警將穿過的防護衣自行消毒後重複使用，甚至連口罩也是如此。

她認為，防護衣本來就是一次性消耗品，政府應該協助警方完善防疫用品，包括口罩也該補足適當數量，勿讓員警暴露在危險之中。

另外，徐巧芯還提到，台北市目前針對執勤裝備沒有SOP，加上現在員警也要協助查緝那些違法居家檢疫及隔離的民眾；她日前就曾以書面質詢，要求市警局補助防疫裝備及制定出勤防疫的SOP，避免員警因執勤而遭疫情影響。

徐巧芯補充，依目前的規定，只要一名員警確診，該警局就必須完整消毒，而裡面的警員則因此得異地辦公；然而目前尚未確認若發生此事，後續的處理程序為何，導致不少基層員警感到憂心。徐最後表示，建議台北市府，可規劃於目前暫停開放的區民活動中心異地辦公。





▲徐巧芯書面質詢資料。（圖／翻攝徐巧芯臉書，點圖可放大）