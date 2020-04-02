700萬口罩捐歐洲！駐德代表淚喊：一整天接大量朋友致謝

▲謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文昨（1）日宣布向歐美捐贈1000萬片口罩後，我國駐德代表謝志偉就指出，他一整天不斷接到德國朋友、國會議員的感謝，且各大電視媒體也大肆報導，有的甚至跑馬燈跑不停，「一瞬間，彷彿台灣人數十年來忍受的委屈與奮鬥的勇氣都被看到了。」

謝志偉今（2）日在臉書上表示，基於人道考量、防疫合作、回饋感恩、理念相同等因素，昨天小英總統宣布向歐洲共10個災情較嚴重的國家（德法、義等及英國、瑞士等）捐贈700萬片口罩後，他一整天就不斷接到朋友、國會議員致謝及感動之意。

就連德國各大電視媒體都報導，有的甚至跑馬燈跑個不停；而在臉書、推特上的網友留言除了感謝以外，「也對台灣被排除在世衛組織之外感到不能接受，甚至憤怒且同時鼓勵台灣要別放棄、要爭氣！」謝志偉瞬間淚喊「彷彿台灣人數十年來忍受的委屈與奮鬥的勇氣都被看到了。而我，眼淚卻先不爭氣地流了下來。我台灣，我驕傲！」

其實，蔡英文總統宣布完捐贈措施後，英國、荷蘭、波蘭、比利時等國的辦事處都在臉書發文感謝台灣，就連歐盟執委會主席范德賴恩也在推特上指出，對於台灣捐贈的560萬個口罩表示感謝，「台灣此作為得以證明團結力量大。」

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