台中離奇焦屍案　檢警懷疑男子2處縱火再與女友玉石俱焚

▲台中市太平區新高路民宅火警，臥房發現2具焦屍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警調查太平雙屍案昨日完成相驗，檢警雖懷疑是何姓男子在西屯家與家人口角後縱火，接著再到兒時玩伴沈姓女子太平家中縱火，雙雙命喪火場。但現場2焦屍身分難辨，有待DNA鑑定並擇期解剖，以釐清死因及犯案動機。

擔任油漆工，目前單身的60歲何姓男子與家人一家6口，住在西屯區重慶路上一棟透天厝。1日凌晨2點多發生火警，警消到場迅速滅火，並將現場2名受有燒燙傷的住戶送醫治療。初判是當房間的3樓發生火警，何男卻在火警發生後後不知去向。

無獨有偶，不到1小時後，太平區新高路一處民宅也發生火警，警消立刻到場滅火，但火勢撲滅後卻發現，2樓臥室竟有2具焦屍。由於該屋是60歲沈姓女子與兒子同住，當時兒子上大夜班不在家，警方先拉起封鎖線，並報請檢察官與法醫到場相驗。

沈女兒子得知後趕緊回家，他向警方供稱，他出門上班時，母親通常都是一個人在家，當時家中無訪客。記得母親有時會有1位男性朋友會來找她，但未曾住過家裡，因此無從得知為何家裡有2人。

警方經調閱監視器，發現凌晨3點有一名男子來到沈女家，身分尚待確認。而何男家人也說，火警前曾跟何男發生口角，家裡就發生火警。

警方鑑識人員與消防局火調科人員現場採證，發現沈女住處2樓後側房間全部燒毀，2人就死在房內床上跟地上。另外，1樓客廳桌子竟也燒出一個大洞，其他沙發周邊卻都沒有著火痕跡，出現「跳燒」現象，讓檢警懷疑是人為縱火造成。

檢警認為，何男家失火在先，不到1小時後，何男就出現在沈女家，沈女家竟失火還燒死2人，案情不單純。由於2具屍體已難辨身分，檢警雖不排除現場為何男與沈女，但仍在相驗後採集DNA等檢體進行鑑定以確認身分。遺體已送往殯儀館暫時冰存，擇日解剖。

►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►「沒病也給你們餓死」這對夫妻闖小三通罰30萬又落跑 執行署查扣人壽保險

►獨／名醫保海外人身保險 身故理賠2億引發家族爭奪！兒子告贏繼母

►獨／海外疫情延燒 吸金3億犯聲請解除境管…理由「我要陪家人出國玩」