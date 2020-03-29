獨／名醫保海外人身保險　身故理賠2億引發家族爭奪！兒子告贏繼母

名醫買海外人身保險身故後理賠610萬美金，引發家族爭奪告上法院。圖為示意圖。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中知名黃姓醫師疑似要規避遺產稅，向美國保險公司買人身保險，並成立境外公司，將保險受益人列為該公司。保險公司在他去世後交付美金610萬元支票，卻遭該公司董事，也是黃醫師再婚妻詹姓女子拿走，辯稱是遺產，屬大家共有。公司最大股東，也是黃醫師與前妻生下的兒子一狀告上法院。台中地院審結，判詹女敗訴應歸還，全案可上訴。

判決書指出，台中知名黃姓醫師與蕭姓女醫師結婚生子，多年後離婚，2012年與詹姓女子再婚。黃醫師在2001年向美國保險公司投保人身保險，2015年3月在英國海外領土之一的安圭拉設立公司，隔月將人身保險受益人變更為該公司。他在同年8月寫下遺囑，2017年8月死亡，保險公司2018年7月開立保險金610萬美元（折合台幣1億9004萬5500元）支票，交給當時為公司董事的詹女。

同為該公司董事，也是公司最大股東的黃醫師與前妻生的兒子認為，610萬美金所有權屬公司所有，經多次要求詹女歸還，詹女認定這筆錢為遺產，已將支票提領放入自己帳戶，並拒絕歸還，遭黃兒以公司名義向台中地院提起民事損害賠償訴訟。

詹女主張，該境外公司是黃醫師生前為規避遺產稅所設立，當時股東雖登記她、黃醫師的哥哥和兒子3人，但屬借名登記，除黃醫師外，其他人應該都是人頭，該筆錢為遺產，屬公司所有繼承人共同擁有。

法官審理後認為， 原告為外國公司，被告為本國人，侵權行為適用我國法律。 黃姓醫師生前投保未經行政院金管會核准的外國保險公司壽險，因此並不適用我國《保險法》規定，也不適用《遺產及贈與稅法》第16條第9款規定。該保險契約受益人既屬該境外公司，則610萬美元保險金應歸屬該公司所有，非屬繼承人公同共有。

至於詹女認為該公司除黃醫師外屬借名登記，其他人都只是人頭，法官認為，該公司是獨立法人，與股東為不同人格。無論股東組成為何，法人人格並不受影響。因此，無論是否有股權登記借名關係，均不影響原告公司之成立及人格。

法官認為，黃醫師2017年死亡，詹女雖以公司董事取得610萬美金支票，但該公司2019年1月股東會決議由黃醫師兒子擔任唯一董事，並決議將該支票繳回公司指定帳戶。但詹女未將支票繳回，兌現後也未歸還現金，辯稱是遺產應共同持有，拒絕返還，已不法侵害所有權，判詹女敗訴，除應歸還這筆錢外，也須加計百分之5的利息。

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