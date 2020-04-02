翁仁賢伏法前仍嗆聲「輪迴追殺」！談起血腥除夕夜　只對「她」有虧欠

記者莊智勝／綜合報導

死囚翁仁賢2016年除夕夜趁家人圍爐時殘忍縱火，釀成6死慘劇，昨（1日）晚間在簡單用了爌肉、雞腿、啤酒，抽了4根菸後步入刑場伏法。翁仁賢在臨死前仍然向倖存的家人放話，「好好保重身體，我會追殺幾個輪迴」，對於自己在除夕夜犯下的血案絲毫沒有任何悔意，唯一令他感到歉疚的，竟是那晚同樣葬身火窟的母親的看護，「她是冤枉的」。

▲翁仁賢性格自負、偏激，認為自己成為「家裡最沒成就的人」，都是父母、兄長的錯。（圖／ET資料照）

翁仁賢排行家中老么，從小除了父母加倍疼愛外，4個哥哥、2個姊姊也對他照顧有加；但翁仁賢自小性格孤僻、偏激，且又相當自負，長大出社會後面臨一連串的挫敗，總認為是爸媽管得太多、兄長沒有伸出援手，才害得他前途盡毀，成了家中「最沒有成就的人」，為此在心中埋下心結。多年來兄長軟硬兼施，試圖開導這個偏激的么弟，但卻都無功而返。

2016年的除夕夜，翁家子女全返回桃園老家吃年夜飯，豈料翁仁賢早已暗中策劃一場滅門計畫，事先買好20公升的汽油，趁著家人和樂融融用餐時在餐廳唯一的走道出入口縱火，霎時翁家陷入一片火海，家人驚恐尖叫竄逃，但無情的惡火仍然帶走翁仁賢父母、看護、姪媳、以及2名親姪的生命。

▲翁仁賢犯後毫無悔意，出庭時還屢屢對著媒體比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

事後翁仁賢在逃亡數天後落網，對自己的惡行毫無悔意，開庭時除了辱罵法官「Fuck You」、「多讀點書」、「恐龍法官丟人現眼」，更朝著媒體比中指，並放話「我多年前就計畫要滅門了」、「畜生都比我家人更值得尊重，至少牠們不會坑人」、「哥哥隻手遮天，把家裡變得是非不分」等語，就連死前仍然嘴硬，要家人好好保重身體，「我會追殺幾個輪迴」。

對於翁仁賢一案，《台灣啟示錄》曾做專題深入報導，當時逮捕翁仁賢的派出所所長劉偉成表示，翁仁賢深思熟慮，為了一次奪走全家人生命，才特地選在除夕夜下手，且事後完全沒有一絲悔意，唯一讓他感到虧欠的，竟然是母親的看護無辜遭到波及送命。當下劉偉成聞言後氣得痛斥翁仁賢「你還是人嗎？」不料翁卻冷回「你是在兇什麼？」

如今翁仁賢在槍下伏法，結束偏激、罪惡的一生，兄長獲悉後皆表示不意外，三哥翁仁君更說，自己一對子女在那一夜葬身火海，弟弟害得他永遠負上喪失至親至愛的痛，「事情發生以後，我已經沒有辦法把他（翁仁賢）當家人，一輩子都不可能原諒他，我沒有這種殺人犯弟弟。」法醫在確認翁仁賢死亡後，遺體送往中壢殯儀館，冰櫃號碼074，家人接獲通知後，均拒領遺體，現仍在冰櫃中暫放。

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▼翁仁賢福法後遺體送往中壢殯儀館，家屬無人願意領回。（圖／記者宋良義攝）