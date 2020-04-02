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台中離奇縱火2焦屍！一小時內「太平、西屯」接連燃燒　嫌疑人已失蹤

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▲▼台中市太平區新高路民宅火警，臥房發現2具焦屍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市太平區新高路民宅火警，臥房發現2具焦屍。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台中市1日太平區1日凌晨發生火警，屋內出現2具焦屍。無獨有偶，台中西屯區在1日凌晨2點多，也有一處民宅起火燃燒，而西屯民宅何姓屋主竟然跟太平區起火民宅中的女子是情侶關係，2起火警相隔不到一小時，警方不排除是何男涉嫌縱火，正追查其下落。

台中市太平區新高路巷弄內一處民宅1日凌晨3時許傳出火警，雖然警消獲報後立即趕赴現場並架設水線灌救，但火勢撲滅後仍於2樓臥室內發現2具焦黑遺體。據調查，該處民宅為一對母子同住，但案發當下兒子外出上大夜班並不在家，因此死者的確切身分、起火原因為何，仍待警方進一步調查釐清。

根據《自由時報》導，太平區這戶民宅平時由沈姓女子跟兒子同住，兒子上大夜班，火警時應該只有媽媽在家。但起火燃燒後，屋內卻發現2具焦屍，但焦屍面目難辨無法確認身分。沈姓女子兒子透露，媽媽之前有個男友會來找他，但沒有住在家裡，所以不確定事發當時家中是否有其他人在。

檢警追查後發現，沈姓女子的何姓男友，他位在西屯區的住處也在1日凌晨2點多起火，併造成2人燒傷、嗆傷送醫。由於何男曾和家人有口角，警方不排除何男在這縱火後，再到女友住處，接著沒多久女友家中就傳出火警。

由於目前何男失去聯繫，加上焦屍身分難辨，警方將持續追查何南下落，並安排親子鑑定釐清，看現場焦屍是否就是沈女跟何男。

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