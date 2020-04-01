獨／與翁仁賢多次庭上怒槓　判死法官聞死訊秒回：「喔，今天ㄅㄧㄤˋ掉啦！」

▲翁仁賢多次中指，態度輕蔑，法官聽聞死訊僅簡短回應。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部1日晚間執行槍決，死刑犯翁仁賢伏法。而當時高等法院法官曾德水承審本案，2人多次槓上，翁男當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」，也曾賴坐在地上，嗆法官「你不夠格」。曾德水晚間聽聞翁男槍決，提高音量說「喔，今天ㄅㄧㄤˋ掉啦！」而後回答記者「你們辛苦啦。」不願多談。

55歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢趁著圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁縱火後逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

案件進入法院審理程序，翁仁賢一二審均被判處死刑。案經撤銷發回後，高院更一審分由資深法官曾德水審理，2人多次多次槓上。2018年8月間首度開庭時，翁男就嗆法官：「麻煩讀點書，用心一點再問問題好嗎？」

2人法庭衝突持續上演，在之後的庭期中，翁男當庭嗆「Fuck You！You Know.」也罵過「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，法官也多次回嗆，場面火爆。某次開庭時，法官走進庭內時法警高呼起立，但翁男大喇喇地坐在椅子上，拒絕起立。法官叫法警「扶他起來」，但2名法警無法將他撐起，翁男索性賴坐在地上，回嗆法官「你不夠格」。法官拿他沒轍，最後說「讓他坐在地上」。翁男這時反而起身，坐在椅子上。

不僅如此，翁男對倖存的家人間均心存憤恨，他倖存的四哥曾在庭上以「畜牲」、「豬狗不如」、「罪大惡極」、「神人共憤」、「禽獸不如」等詞語，形容翁男；翁男當庭大叫「你要跟我對罵嗎」「搞不清楚狀況，會變這樣，都是你們幾個造成的。」，最後更嗆「如果認為他們做的對，可以，人可以輪迴幾十次，我在上面等，我就追殺你們幾十次。」翁男也多次對記者比中指，辱罵「智障」、「你到底要不要回去讀幼稚園？」

更一審合議庭最後仍將翁仁賢判處死刑，最高法院也駁回上訴定讞。記者1日晚間詢問曾德水，對於翁仁賢被槍決有什麼意見，曾德水提高音量說「喔，今天ㄅㄧㄤˋ掉啦！」而後回答記者「你們辛苦啦。」不願多談。