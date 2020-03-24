全國首間　新建公立華德福實驗學校在竹市

▲新竹市華德福實驗學校24日上午舉行動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市華德福實驗學校24日上午舉行動土典禮，藉由祭祀祈福春之舞編織彩帶，揭開工程序幕，新竹市長林智堅、華德福實驗學校師生、議員及竹市多位校長皆到場祝賀。竹市華德福是全台第一所全新建設且公辦公營的「平民版」華德福實驗學校，林智堅表示，完工後將為竹市學童帶來創新教育的機會，校舍將順應地形建造，包含國中小與幼兒園校舍、可供表演的大地劇場、在山林中的工藝教室、農場、森林與池塘秘境等等，預計110年中之後陸續啟用。

林智堅表示，新竹市華德福實驗學校成立已屆六年，是一所自然、藝術與生活的學習基地，也提供家長多元教育選擇權，因此十分支持華德福教育在新竹深耕。並表示，本次投入4.4億新建國中小與幼兒園校舍，加上現有校區，完工後共可招收624位學生，不只順應地形建置校舍、打造森林教室、大地劇場、祕密花園與農園，也是全台第一所全新的公辦公營實驗學校。

林智堅表示，新竹市華德福實驗學校的新校舍歷經設校、設計規劃、到正式動土，就像看到自己孩子出生一樣喜悅，感謝王美珍校長、水牛建築師事務所與團隊的努力，期許大家一起翻轉香山的教育，也相信新竹市華德福實驗學校完工啟用後，將成為孩子最幸福的知識遊樂地。

教育處長黃錦能指出，林智堅市長上任後積極為新竹市華德福實驗學校尋找校地，並編列4.4億元經費進行校舍整體規劃及新建，於今（109）年初發包完成。新竹市華德福實驗學校106學年獨立設校至今，受到教育部實驗教育評鑑受委員一致肯定，也成為本市推動實驗教育重要的指標。

教育處表示，今日動土典禮由華德福實驗學校學生與市長及貴賓，一同以源自於歐洲的「春之舞」揭開工程序幕，也象徵著市長支持教育，孩子們都能在充滿支持的環境下快樂學習。貴賓們在舞蹈中扮演穩定支持的力量，象徵孩子們在充滿支持的環境下快樂學習，共同編織美好的學習環境。

教育處表示，校園整體規劃順應地勢、與自然融合，呈現如流線型的建築風貌，橢圓形的街屋設計，把教室打造成像家的「微型城市」，讓不同年級的孩子保有各自的空間，但又能穿梭互動。

教育處表示，工程將包含國中小教室、圖書室、專科教室、活動中心、健康中心及幼兒園園舍等。幼兒園預定110學年完工，國中小學則預定111年3月完工，屆時將可招收120名幼兒、504名一到九年級的學生，共624位。

華德福實驗學校校長王美珍表示，新建校舍不僅要兼顧藝術性，更需展現華德福教育的精神，整體工程極富挑戰性，非常感謝陳永興建築師及具有豐富興建學校工程經驗的巨佳營造公司願意承接重任，共同打造實驗教育的學習基地。