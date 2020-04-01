「1兆5百億護台灣」蘇貞昌2日加開院會　擬拍板通過紓困2.0





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文1日表示，包含上階段及這次的紓困2.0，總紓困振興方案金額將達到1兆5百億元，要求「加快加強加碼」。行政院長蘇貞昌2日清明連假不休息，將召集各部會加開臨時會議，提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案。

面對疫情嚴峻持續衝擊產業，蔡英文強調，紓困總金額將達到1兆5百億元，同時要求相關部會要力求「加快加強加碼」。2日適逢清明連假，每星期四的例行行政院會暫停一次，不過，政院方面為求效率加開臨時院會，將由蘇貞昌親自主持，討論紓困2.0相關內容。

行政院發言人Kolas Yotaka 受訪時透露，臨時院會除了將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，也會說明擴大紓困振興的預算與內容，希望在院會通過。

蔡英文1日在總統府的談話中表示，政府第一階段的紓困是因應到現在為止的疫情，隨著疫情擴散到全球情況加劇，政府隨時都在看企業跟人民的生活的情況，有什麼需要政府協助的地方。過去行政院跟每一個產業都有溝通，政府很注意人民生活受到什麼影響，就像院長講過雨露均霑，各行各業或是大眾生活上需要政府協助之處，政府都會盡全力協助。

針對這1兆5百億元，蔡英文指出，第一階段特別預算600億，還有400億既有預算移緩濟急支援，第二階段紓困特別預算預計加碼1千5百億元。蘇貞昌昨日備詢時說明，第一階段紓困時提出600億紓困預算，那時只有中國疫情，「現在擴大到歐美地區，所以我們勢必擴大，600億特別預算，再加上400億移緩濟急，以及中央銀行2000億，加上其他基金等4千億規模，未來隨疫情變化，大概台灣會到一兆的規模來紓困，還有公共支出，我們老早就要求加大、加快、加碼、加速。」

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