蔡正元挺陳玉珍：金門是大中國主權領土



▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍一句「中華民國是一個國家，但台灣不是」引爆政壇口水戰，行政院長蘇貞昌痛批她「沒資格當國會議員」。對此前國民黨立委蔡正元1日舉幾件「國際法的事實」，反嗆「陳玉珍講的話是對的，蘇貞昌講的話是多餘的」。

「蘇貞昌應該弄清楚」。蔡正元表示，不論用什麼標準，金門的確不屬於台灣的一部份，但卻是中華民國的一部份，更是大中國主權領土的一部份；「連澎湖也不是台灣的一部份，所以馬關條約和波茨坦公告，才會把台灣和澎湖並列」。

蔡正元指出，主權領土和領土主權是「上位的法律概念」，在主權領土之上，才能組建國家組織，而目前在中國主權領土之上，組建了兩個國家組織，「一個是中華民國，一個是中華人民共和國，但沒有台灣國或台灣共和國」。

蔡正元認為，中國作為一個主權領土的單位，跟孫文、袁世凱、蔣介石跟毛澤東無關，反而是兩位非漢族的皇帝忽必烈和康熙所公告；在一個主權領土上，若有2個以上的國家組織，必會互爭主權的代表權，「1917年以前，中華民國擁有中國代表權，之後，中華人民共和國取得中國代表權」。

蔡正元提到，台灣島分別在1635年、1662年及1895年依序分別為荷蘭中國及日本的一部份，1945年後再度成為中國的一部份，「因為台灣島成為中國一部份的時間長達233年以上，中國漢族才能大舉移民台灣島，成為目前的主要人口」，因此島上才會有清明節。

蔡正元說，總統蔡英文和蘇貞昌在等待時機，「宣告設立從中國主權領土分裂、獨立出來的國家組織，叫台灣共和國或台灣國」，但這國家組織的領土範圍，必須獲得鄰近國家承認，而不是美國或巴拉圭。

「可以確定的是，台灣國的領土不會也不可能包括金門、馬祖、太平島、東沙島，甚至也不可能包括澎湖，最後有可能也不包括台灣島」。蔡正元做總結表示，蔡英文和蘇貞昌尚未宣布台灣獨立，也不知道鄰近國家是否承認，所以「陳玉珍講的話是對的，蘇貞昌講的話是多餘的」。