黃光芹批藍營「以疫謀統」隨陳玉珍起舞：令人生厭



▲黃光芹、陳玉珍。（合成圖／翻攝《POP搶先爆》臉書、記者徐斌慎攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍前天因一句「中華民國是一個國家，但台灣不是」，槓上行政院長蘇貞昌，蘇揆回嗆她「沒資格當國會議員」，國民黨團1日接續抨擊蘇揆侵犯立委質詢權、藐視國會，要求要向陳玉珍道歉。對此，資深媒體人黃光芹下午痛批藍營隨陳玉珍起舞，在疫情時刻大玩統獨，令人生厭。

「什麼黨，什麼鳥！都什麼時候了，國民黨還隨陳玉珍起舞，而且愈玩愈起勁了」。黃光芹表示，民眾心繫新冠肺炎疫情，藍營卻大玩統獨，之前鬧防疫鬧不夠，現在換花招啃老骨頭，「上帝要毀滅一個政黨，必先使其瘋狂」。

黃光芹指出，陳玉珍去年在作家苦苓逼問下，「承認她請命的中央是北京中央」。一個中華民國國會議員心中無主權，不羞恥到跑去躲起來，「反而仗勢自己是中國福建省金門地區的政委，避中華民國主權而不談，還洋洋得意」。

黃光芹批評，陳玉珍有本事就讓金門獨立，再不然也可入籍中華人民共和國，放棄中華民國國籍。她認為，「陳玉珍慣用負面表列，自以為聰明，以為詭辯台灣並未獨立建國、金門不屬台灣的一部份，就打敗蘇貞昌、幹翻民進黨，成為民意反感度高達6成、國民黨的戰神」。

黃光芹質問陳玉珍，「金門是不是中華民國的一部份？還根本就是您祖國、中國的一部份？」她還大酸國民黨「陳玉珍化」，而國民黨以疫謀統，「直可由江主席率團，向『北京中央』領賞了」、「真是令人生厭」。