桃園市府大樓洽公實名制上路　不配合員工將專案簽報處分

▲鄭文燦市長強調，市府將嚴格貫徹洽公實名制，同仁不論層級，都應遵守防疫規定。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府大樓防疫措施再升級！1日起，市府大樓洽公實名制正式上路，前、後門出入口設置紅外線熱像測溫儀，以及刷卡登記站點，洽公民眾須出示市民卡背面條碼或身分證感應進入，無證件者，必須填寫「桃園市政府健康聲明書」，並留下聯絡方式，以利掌握出入人員紀錄。

▲洽公民眾須出示市民卡背面條碼或身分證感應進入。（圖／市府提供）

鄭文燦市長今天也於市政會議強調，市府將嚴格貫徹洽公實名制，市府同仁不論層級，都應遵守防疫規定，確實配戴證件進出辦公，不因職務高低而有差別待遇。自即日起，市府員工如有拒不配合入內刷卡登記、或協助民眾規避刷卡登記等違規情形，經調查屬實，將專案簽報處分。

另外，為強化疫情防護措施，市府將研議實施多項防疫對策，包括增設洽公櫃台壓克力隔板、搭乘電梯禁止交談、外送及物流人員限制在市政大樓1樓「外送及物流等待區」交貨、提高消毒頻率等，並由市府資科局預先協調人員與配備，將防疫對策推廣到區公所、戶所、地所等單位，守護員工及洽公民眾安全。

為確保市民健康，自即日起，桃園市府交通局與桃捷公司將積極宣導民眾搭乘市內公車、樂活巴士、機場捷運等大眾運輸工具應配戴口罩；自4月9日起，民眾如未配戴口罩將不得搭乘市內大眾運輸工具。另外，鄭市長也呼籲市民朋友勤洗手、盡量保持戶外1公尺、室內1.5公尺以上的社交距離，保護自己也保護他人。

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