洋裝妹喝醉睡門口！房東弟拿「備份鑰匙」撿屍…全裸狂蹭下場曝

▲上班族女子喝醉回家，遭房東弟弟拿「備份鑰匙」撿屍。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名上班族花花（化名）2018年7月14日喝醉返家後，卻發現自己忘記帶鑰匙，直接坐在家門前樓梯睡著；此時，住樓上的房東弟弟凌男也同樣喝醉準備回家，竟起淫念拿出「備份鑰匙」將花花「撿屍」回家，衣褲全脫，瘋狂磨蹭花花的下體。事後，由花花友人幫忙報警後，整起事件才曝光，日前全案判決結果出爐，台北地院依乘機猥褻罪，判凌男有期徒刑1年10個月。

凌男負責花花承租的租屋管理工作，因此有「備份鑰匙」，見花花當時不勝酒力，坐在樓梯間呼呼大睡，當時喝醉的他直接秒起色心，扛花花進房並脫掉2人衣褲，又親又抱加上磨蹭，最後全裸抱著花花入睡到隔日早晨。

花花同事見花花辦公桌上放著隨身包包，打電話也找不到人，便請另名友人前往花花租屋處查看，不料友人卻發現花花大門沒鎖，直奔房間看到「這幕」直接傻眼，竟是一名陌生裸男與花花躺床上，他立刻大喊「在幹嘛」，而全裸熟睡的凌男聽到後，嚇得抓衣服狂逃，而花花友人則趕緊報警處理。

凌男辯稱，自己是好心送花花回家，2人到家後，是花花主動親他，否認一切強制猥褻行為；花花則說，對於當時發生的事情完全沒印象，只記得醒來發現有陌生裸男，且下體感到疼痛。

法官勘驗驗監視器畫面，看到當時身穿黃色連身洋裝的花花整個步伐不穩，明顯已經醉到不行，再加上花花長期服用的藥物，喝酒時會催化藥物反應，導致花花整晚都毫無印象，然而凌男卻趁機拿出「備份鑰匙」，進到花花家中強行猥褻得逞，犯後還各種辯解，最終凌男遭判有期徒刑1年10個月。



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