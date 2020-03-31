　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色鄰撿到鑰匙夜闖少女家　她遭「侵犯+猛揍」...姐姐叔叔幫救人也掛彩　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市葉姓男子與女友分手後，因債務糾紛逼迫女子下海陪酒賣淫還債。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子趁闖入鄰居家，趁對方熟睡脫褲猥褻得逞，怕被發現還拿棉被蓋住女子頭部，出拳打人。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台北報導

李姓男子撿到鄰居小花（化名）遺失的鑰匙後，竟偷偷潛入對方家中，趁小花的妹妹小靜（化名）熟睡之際，脫小靜的內褲撫摸猥褻，被發現後還拿棉被直接蓋住小靜的頭，狠掐脖子再出拳揍毆，小花回到家撞見驚人一幕，立即呼喊同住的叔叔要制止李男，結果也被爆打雙雙掛彩。

2018年3、4月間李男在住處樓梯間撿到小花家的鑰匙後，同年5月13日凌晨見小花出門後，趁機潛入小花家中。當時，李男先是偷偷走進小靜的房間，把小靜內褲脫掉撫摸下體，嚇得小靜連忙跳起，試圖抵抗逃跑，然而，他卻擔心長相被看光，竟拿起棉被一股腦地蓋住小靜的頭，又掐又揍，導致小靜受有頭部、頸部、手部、右眼球等多處傷害。

這還沒完，此時小花剛好回到家，一開門撞見妹妹下半身全裸後，趕緊上前阻止李男的，卻也遭到李男爆打，左眼、右腹壁、左手都受傷，在隔壁房睡覺的叔叔聽到小靜的呼救，也出來協助制伏，卻同樣慘遭李男毆打，右前臂擦傷、左手部挫傷，三人皆掛彩，所幸最後有報警處理，整起事件才曝光。

李男辯稱，當時見小花和小靜家的客廳燈沒關，「擔心會有小偷，才進入查看」，否認有毆打小花和其叔叔，但坦承有對小靜猥褻一事，才會有拉扯造成傷害。

叔叔表示，當時聽到姪女尖叫聲，立刻上前想阻止，沒想到李男竟猛力揮拳，害他也受有多處傷勢。小花則說，小靜當下被驚嚇到，整個瞳孔放大，且自此起事件後，小靜會尿失禁，「現在有點神經質，會反覆確認家裡有無人進來，門是否有上鎖」。

刑事部分，新北地院除了依侵占遺失物罪判李男罰金8千元之外，也依乘機猥褻罪判刑1年、侵入住宅罪判刑5個月、傷害罪判刑6個月徒刑。

民事部分，法官認為，李男上訴的理由為判決結果不當，然而根據事證及相關說詞，已罪證明確，李男的行為已經嚴重讓被害人身體、精神收到嚴重損害，因此最終維持原判，李男分別要賠小靜50萬、小花10萬，叔叔5萬，全案確定。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

阻王定宇進立院審年改案　全教產理事長「動手推擠」判緩刑

北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中

她挑新婚房竟買到「漂白凶宅」　投資客要賠60萬！法官：分割還是凶宅

ET快訊
WHO官員聽到「台灣」就斷訊　直接在官網遭除名！
漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」！　他一看價格秒笑：神操作
實踐大學確診老師行動軌跡曝光！已上8堂課　10接觸師生居家隔
快訊／北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」急封口
D奶實況主直擊SWAG拍片「崩潰逃出」　沐沐曝驚人收入…男優
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

張綱維涉掏空遠航「從辦公室搬現金800萬」　羈押庭下午召開

破窗賊偷賓士車現金及金飾　車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的

南警大掃黑！破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

情侶吵架他當和事佬竟遭砍！但下秒更瞎…4屁孩路過錄影嗆聲被警壓趴

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降 破窗逮人

套房裡狂種大麻...還劃分3區！他被逮竟稱「我上網學的」：從種子開始培植

投資「美國礦業」吸金至少11億元　還榮國際負責人被起訴

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

補教師強拍下體照「教你認識自己」！下秒吻遍+摸透　3少女受害：我真的很怕

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

張綱維涉掏空遠航「從辦公室搬現金800萬」　羈押庭下午召開

破窗賊偷賓士車現金及金飾　車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的

南警大掃黑！破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

情侶吵架他當和事佬竟遭砍！但下秒更瞎…4屁孩路過錄影嗆聲被警壓趴

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降 破窗逮人

套房裡狂種大麻...還劃分3區！他被逮竟稱「我上網學的」：從種子開始培植

投資「美國礦業」吸金至少11億元　還榮國際負責人被起訴

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

補教師強拍下體照「教你認識自己」！下秒吻遍+摸透　3少女受害：我真的很怕

一定要有總冠軍！NBA季後賽可能改3戰2勝制　復賽考慮地點曝光

納智捷迎賓座椅在印度「發揚光大」？90度旋轉方便老年人上下車

説・流行／提升品味必認識極簡風Jil Sander　從日韓女生最愛的鞋包入手

中職／小男孩全新風格！樂天桃猿2020主題曲MV登場

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

N號房舉報男驚傳輕生！　「受訪遭人格侮辱」崩潰…尋死第一現場曝光

陳玉珍堅守「中華民國」　酸蘇貞昌：台灣國行政院長？

1家6口超麻煩！他嘆「為何不開放1人領全家人口罩」　網破盲點全搖頭

張綱維涉掏空遠航「從辦公室搬現金800萬」　羈押庭下午召開

偷跟店家貓玩握手手！　牠「神之跩臭臉」超不甘願笑翻網

社會熱門新聞

漁光島女方正面曝光　警方說話了

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

即／竹縣府公布居家檢疫失聯後　結局大逆轉

她打開D槽神祕資料夾　性愛影片主角竟是罹癌夫

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　找到人了

居家檢疫男揪朋友逛市區！全車「就他沒戴」

地產大亨床戰美魔女　慘賠價目表曝光　

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

安親班師虐童7年「餵發霉蛋糕」　母哭到崩潰

LuLu立委兒子涉毒　轉讓大麻給友人緩起訴

更多熱門

相關新聞

疑女友另結新歡他命脫光打下體

疑女友另結新歡他命脫光打下體

離的蔡姓電梯包商與酒女小芬（化名）交往，疑似懷疑她另結新歡，酒後在住處摔她手機、毆打她，更以歸還贈送的內衣褲為由，命她脫光，將她推倒在床上後撫摸拍打下體大罵「很骯髒！」。台中高分院維持一審判決，認為蔡男拍打下體未構成猥褻，屬強制，雙方和解，判處7月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

他用「3個金環」套蛋　跑到公園顯擺

他用「3個金環」套蛋　跑到公園顯擺

「逼送走5隻老汪」跟妳房東講　她1句嗆爆

「逼送走5隻老汪」跟妳房東講　她1句嗆爆

「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌專攬東洋客

「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌專攬東洋客

老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人心碎自白曝光

老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人心碎自白曝光

關鍵字：

鄰居猥褻脫褲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面