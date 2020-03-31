色鄰撿到鑰匙夜闖少女家　她遭「侵犯+猛揍」...姐姐叔叔幫救人也掛彩　

▲男子趁闖入鄰居家，趁對方熟睡脫褲猥褻得逞，怕被發現還拿棉被蓋住女子頭部，出拳打人。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台北報導

李姓男子撿到鄰居小花（化名）遺失的鑰匙後，竟偷偷潛入對方家中，趁小花的妹妹小靜（化名）熟睡之際，脫小靜的內褲撫摸猥褻，被發現後還拿棉被直接蓋住小靜的頭，狠掐脖子再出拳揍毆，小花回到家撞見驚人一幕，立即呼喊同住的叔叔要制止李男，結果也被爆打雙雙掛彩。

2018年3、4月間李男在住處樓梯間撿到小花家的鑰匙後，同年5月13日凌晨見小花出門後，趁機潛入小花家中。當時，李男先是偷偷走進小靜的房間，把小靜內褲脫掉撫摸下體，嚇得小靜連忙跳起，試圖抵抗逃跑，然而，他卻擔心長相被看光，竟拿起棉被一股腦地蓋住小靜的頭，又掐又揍，導致小靜受有頭部、頸部、手部、右眼球等多處傷害。

這還沒完，此時小花剛好回到家，一開門撞見妹妹下半身全裸後，趕緊上前阻止李男的，卻也遭到李男爆打，左眼、右腹壁、左手都受傷，在隔壁房睡覺的叔叔聽到小靜的呼救，也出來協助制伏，卻同樣慘遭李男毆打，右前臂擦傷、左手部挫傷，三人皆掛彩，所幸最後有報警處理，整起事件才曝光。

李男辯稱，當時見小花和小靜家的客廳燈沒關，「擔心會有小偷，才進入查看」，否認有毆打小花和其叔叔，但坦承有對小靜猥褻一事，才會有拉扯造成傷害。

叔叔表示，當時聽到姪女尖叫聲，立刻上前想阻止，沒想到李男竟猛力揮拳，害他也受有多處傷勢。小花則說，小靜當下被驚嚇到，整個瞳孔放大，且自此起事件後，小靜會尿失禁，「現在有點神經質，會反覆確認家裡有無人進來，門是否有上鎖」。

刑事部分，新北地院除了依侵占遺失物罪判李男罰金8千元之外，也依乘機猥褻罪判刑1年、侵入住宅罪判刑5個月、傷害罪判刑6個月徒刑。

民事部分，法官認為，李男上訴的理由為判決結果不當，然而根據事證及相關說詞，已罪證明確，李男的行為已經嚴重讓被害人身體、精神收到嚴重損害，因此最終維持原判，李男分別要賠小靜50萬、小花10萬，叔叔5萬，全案確定。

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