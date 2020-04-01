每週偷拍4次！2寶爸裝針孔看女同事春光　她「恐懼在外如廁」求償2百萬

▲男子在公司女廁裝針孔偷拍女員工遭提告求償200萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名葉姓男子於廣告公司任職期間，為滿足自己偷窺快感，竟偷偷在女廁裝設針孔，每週拍3至4次，再按照日期分別存在筆電裡面，而其中一名受害女同事花花（化名）得知後決定站出來揭開整起事件，並向葉男求償200萬元。刑事部分葉男遭判6個月徒刑，民事部分則判葉男賠12萬為適當，全案可上訴。

判決指出，葉男於2018年5月30日至9月6日期間，將針孔裝在女廁「置物架」上，每週拍3至4次後，再分別按照時間存在筆電內，直到某次花花發現自己遭偷拍後，才決定提告妨害秘密，並求償200萬精神撫慰金。

花花指出，因為發現自己被偷拍後身心受創，另外對於「在外如廁感到十分恐懼」；葉男則表示，願意做一些補償，不過他只願付3至4萬元。

法官認為，葉男的竊錄行為造成花花精神上的痛苦，兩者間具有相當的因果關係，考量葉男尚有貸款未繳，以及必須扶養2名孩子，除了判有期徒刑6個月，賠償部分判12萬元為適當，全案可上訴。

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