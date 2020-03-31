說好的永遠都破滅了！摯愛載3娃遇死劫　夫PO甜蜜照訴思情：真希望妳還在

▲宜蘭縣壯圍鄉路口30日早上發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷，其中女死者丈夫二度於臉書PO文表達亡妻之痛。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

宜蘭縣壯圍鄉30日上午7時30分許發生一起車禍！26歲黃姓少婦騎車載3名子女途中卻不幸與30歲吳姓男騎士相撞，黃女吳男送醫後不治，而3名子女則受輕重傷，目前治療中。對此黃女丈夫聽聞噩耗，不捨摯愛就這樣離去，先是於臉書痛罵「拖我老婆幹嘛，還我一個家」，31日再PO文寫下「說好的永遠都破滅了」，甜蜜合照和文字內容看上去令人心疼。

當時黃女載著3名子女趕著去上學，行經永美路1段與148巷農路路口時，不慎與趕上班的吳男相撞，5人當場彈飛，機車車頭全毀，黃女摔進附近的排水溝，因為左大腿骨折不斷喊著好痛，附近居民聽到求救聲，立即幫忙打電話叫救護車。然而，5人送醫急救後，由於吳男在獲救時已經沒有生命跡象，最終宣告不治，黃女則在搶救4小時候同樣不治，3名子女分別受到輕重傷，目前治療中。

據了解，在電子工廠上班且是家中唯一經濟支柱的黃女丈夫，30日禁不起摯愛被帶走，當下先在臉書痛罵吳姓男死者：「拖我老婆幹嘛，還我一個家」，隔日再PO文寫下：「老婆真希望你真的還在，你不在了，以後的路真的我不知道怎走下去，說好的永遠都破滅了」，並放上與妻子甜蜜合照，哀痛情緒令人不捨。

黃女鄰居表示，家管的黃女與丈夫、婆婆及3名小孩同住，大女兒及二女兒就讀古亭國小2與1年級，小兒子則年僅3歲而已，黃女丈夫於電子工廠上班，擔任一家六口的唯一經濟支柱；如今面對妻子的離去，讓經濟、照顧重任全落在黃女丈夫肩上，親友十分心疼。

而車禍中同時不幸喪命的吳男，親友則表示，吳男與父親在宜蘭一家醫院擔任裝潢維修工作，工作認真也很顧家，和女友已論及婚嫁並準備步上紅毯，然而卻在上班途中發生不幸，也令親友們是悲痛不已。



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