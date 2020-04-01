夫妻都是一級主管！桃園民政局長王安邦接任　妻顏蔚慈為青年局長

▲王安邦就任桃園市政府民政局長。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

懸缺3個多月的桃園市政府民政局長要職，市長鄭文燦1日於市政會議發布由市府副秘書長王安邦接任，同時立即進行監交典禮；由於王安邦的妻子顏蔚慈目前是青年事務局長，夫妻倆同為桃園市政府局處首長，成為地方關注話題。

市長鄭文燦表示，王安邦為師大政治所碩士畢業，現就讀中央大學企管所博士班，在擔任勞動局長及社會局長任內，積極推動各項政策，讓桃園的社會福利措施更即時、有效，創造市民幸福感，桃園勞動政策也獲勞動部頒發獎項的肯定；民政局業務範圍涵蓋橫跨戶政、兵役、宗教、禮儀、自治行政及區政行政等面向，局內也有許多優秀同仁，考量目前正值防疫期間，民政局扮演重要的角色，工作負擔較重，期勉王安邦未來帶領民政局團隊，將各項工作做得更好。

新任民政局長王安邦是鄭文燦參選首屆桃園市長的重要選舉幕僚，鄭文燦當選後，王深受其重用，延攬進入市府服務，陸續接任市府勞動局長、社會局長等職務，去年總統大選王辭去社會局長職務，擔任蔡英文總統桃園北區競總執行長，選後再度被延攬回桃市府，擔任副秘書長，今日再由鄭文燦發布人事升任民政局局長。

桃園市政府前民政局長湯蕙禎，因2020大選經民進黨提名不分區立委，去年12月間投入選舉後，辭去局長職務，由市長鄭文燦發布由曾任市府工務局長、現任秘書長黃治峯代理職務；由於民政局被喻為市府第一大局，13區公所為其轄管單位，今年1月11日湯蕙禎當選立委後，由誰接任其職缺，一直受到各界關注。

民政局長要職懸缺期間，外傳人選有：客家事務局局長何明光、民政局副局長林香梅、張世威和桃園區長陳玉明等人。市議會3月11日定期大會進行民政局工作報告時，各黨議員不約而同要求從民政局「內升」適任局長人選，反對空降！如今由新任局長人選發布，該些外傳人選全部落空。

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