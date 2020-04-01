不忘防疫！　罷韓4君子大跳「洗手罷舞」：7個步驟+蓋、投

▲罷韓團體推出「洗手罷舞」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

罷韓行動仍持續進行！罷韓團體在31日透過臉書發布一段「洗手罷舞」影片，由四君子帶頭示範正確洗手七步驟，最後再加上加上蓋、投兩步驟，象徵洗手對抗新冠肺炎，罷免恢復高雄健康。

Wecare高雄發起人尹立指出，疫情流行期間，中央流行疫情指揮中心不斷強調勤洗手的重要性，且罷韓四君子中有2位醫師，所以就結合了編舞老師設計了「洗手罷舞歌」，步驟除了有「內、外、夾、弓、大、力、腕」之外，還有「蓋、投」，希望用有趣的方式，宣導勤洗手的重要性。

▲台灣基進新聞部輿情副主任張博洋、Wecare高雄發起人尹立。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣基進新聞部輿情副主任張博洋則強調「罷韓固然重要，但防疫也很重要，罷韓過程中除了要面對日益崩壞的市政議題，另部分也希望以幽默、詼諧的方式來罷韓。」

「我自己很沒有舞蹈細胞！」尹立自嘲，每個人大概都花了近5天時間練習洗手罷舞歌，因為有好幾個動作，像我自己純做手部或純做腳步都可以，但是搭配在一起就會走鐘，所以NG鏡頭有拜託導演幫我剪少一點。

▲罷韓團體推出「洗手罷舞」。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷韓連署書在3月9日送進市選委會後，傳出目前已審查22萬多份，情況似乎趨樂觀，對此尹立強調：「40萬多份連署書送進市選委會的準確率一定是非常高！審查期間，選委會第一波寄出的查詢單，數量也未對外證實份數有多少，甚至在31日晚上在臉書還看到有人收到，呼籲選委會公務同仁，『迫於長官壓力必須要嚴格審查，我們尊重，但是千萬別做違法手段造成登載不實。』」