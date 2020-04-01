　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謹守社交距離！飯店座位砍半、百貨地板貼等待線　民眾：願配合

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲社交距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲社交距離上路第一天，民眾遵守賣場規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在31日公布「社交距離」基本原則，提醒民眾重視社交感染可能性，公告實施第一天，高雄市就有飯店和大賣場遵守規定，研擬出防疫距離等待線以及調整座位間距來配合政府新政策。

▲社交距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲福容大飯店拉開座位間隔。（圖／記者許宥孺翻攝）

為了落實政府公告社交距離，福容大飯店調整座位間距，將館內所有座位減少一半，像是圓桌10人座改成5人座，早餐自助吧改為套餐供應。福容大飯店公關曾依翔表示，除了將餐廳座位數砍半，全台各分店的第一線服務員工均配戴口罩，員工及住客進入飯店都須以酒精消毒手部、配合測量額溫，若額溫超過37.5度則無法入館，不僅一般客人需遵守規定，包含進入飯店談合作、拜訪的廠商也得配合並配戴口罩。

▲社交距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼10人座圓桌調整成5人座。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲社交距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外高雄大樂購物中心也在顧客聚集的等待處，貼上間隔1公尺的「防疫距離等待線」，員工也以口頭勸導民眾配合。大樂購物中心行銷部企劃羅碧芳表示，大約是在30日開始貼等待線，像是服務台、收銀區、停車繳款區都有做，實施效果還不錯，消費者會自行拉開距離，如果無法避開距離的話，就請客人戴口罩。

▲社交距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲百貨地板貼出「防疫距離等待線」。（圖／記者許宥孺翻攝）

前來消費的王先生表示，防疫期間願意多配合政府政策，看到地上的等待線也會自己避開。王小姐表示，能認同百貨的作法，也覺得公共場所需要更多標記線提醒民眾落實社交距離。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

韓國瑜不參加行政院會！葉匡時代打上陣　猛轟中央：應先示範社交距離

不忘防疫！　罷韓4君子大跳「洗手罷舞」：7個步驟+蓋、投

社交距離上路！林聰明砂鍋魚頭喊「有難度」：難道要怪手上菜？

ET快訊
年輕妹哭訴「我們被趕出來」！房東心軟出租下場超慘：閣樓還藏廚
戴口罩才准搭火車實施首日..桃園男「推開站務員硬闖」列車急暫
德國女友在台居家檢疫！「政府超用心」甜曝感想　網全歪樓：炫耀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

留學生返台奔花蓮高調吃蚵仔煎　店家無奈「停業1個月」！網再轟屁孩

陳冊不想居家檢疫「躲網咖3天」　北市衛生局罰100萬元今開裁處書

蔡英文要捐1000萬片口罩！　陳時中列出「優先考慮條件」

郵局志工跑廁所「沒人量體溫」　民眾「自發默契」震懾他...以台人為傲！

謹守社交距離！飯店座位砍半、百貨地板貼等待線　民眾：願配合

「保持社交距離」有那麼神？台大感染科醫：不如這樣做

石門區國小幼兒園提前過兒童節　企業加碼免費送「麥當勞」

觀光局陋習害染疫！高官遭降職　月薪還有8.7萬「退休金一樣多」

陳時中揭快篩試劑核准最重要1考量　淡定嗆：國外有些比擲筊還不準

水產死後報復人類！海濤開釋「疫情爆發起源」：因為人殺了太多海鮮

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

留學生返台奔花蓮高調吃蚵仔煎　店家無奈「停業1個月」！網再轟屁孩

陳冊不想居家檢疫「躲網咖3天」　北市衛生局罰100萬元今開裁處書

蔡英文要捐1000萬片口罩！　陳時中列出「優先考慮條件」

郵局志工跑廁所「沒人量體溫」　民眾「自發默契」震懾他...以台人為傲！

謹守社交距離！飯店座位砍半、百貨地板貼等待線　民眾：願配合

「保持社交距離」有那麼神？台大感染科醫：不如這樣做

石門區國小幼兒園提前過兒童節　企業加碼免費送「麥當勞」

觀光局陋習害染疫！高官遭降職　月薪還有8.7萬「退休金一樣多」

陳時中揭快篩試劑核准最重要1考量　淡定嗆：國外有些比擲筊還不準

水產死後報復人類！海濤開釋「疫情爆發起源」：因為人殺了太多海鮮

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

清明節忙掃墓！新生代無感：陋俗到我這代就好

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

接官兒染疫！小職員沈默5天發聲

社交距離注意事項公佈「第二階段強制處分」

更多熱門

相關新聞

紐約籲保持社交距離　市長：最重罰500美元

紐約籲保持社交距離　市長：最重罰500美元

美國紐約市人口稠密，是新冠肺炎疫情延燒主因之一。為遏阻病毒蔓延，紐約實施軟性禁足令，期望民眾自律保持社交距離，如果屢勸不聽，警方有權罰款最高逾新台幣1.5萬元。

晶華潘思亮喊話奏效！經濟部：紓困加碼水電費擬打七折

晶華潘思亮喊話奏效！經濟部：紓困加碼水電費擬打七折

義大利5萬華人社區「無1人染疫」

義大利5萬華人社區「無1人染疫」

關鍵字：

高雄市新冠肺炎社交距離福容大飯店大樂購物

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面