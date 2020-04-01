謹守社交距離！飯店座位砍半、百貨地板貼等待線　民眾：願配合

▲社交距離上路第一天，民眾遵守賣場規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在31日公布「社交距離」基本原則，提醒民眾重視社交感染可能性，公告實施第一天，高雄市就有飯店和大賣場遵守規定，研擬出防疫距離等待線以及調整座位間距來配合政府新政策。

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▲福容大飯店拉開座位間隔。（圖／記者許宥孺翻攝）

為了落實政府公告社交距離，福容大飯店調整座位間距，將館內所有座位減少一半，像是圓桌10人座改成5人座，早餐自助吧改為套餐供應。福容大飯店公關曾依翔表示，除了將餐廳座位數砍半，全台各分店的第一線服務員工均配戴口罩，員工及住客進入飯店都須以酒精消毒手部、配合測量額溫，若額溫超過37.5度則無法入館，不僅一般客人需遵守規定，包含進入飯店談合作、拜訪的廠商也得配合並配戴口罩。

▲▼10人座圓桌調整成5人座。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外高雄大樂購物中心也在顧客聚集的等待處，貼上間隔1公尺的「防疫距離等待線」，員工也以口頭勸導民眾配合。大樂購物中心行銷部企劃羅碧芳表示，大約是在30日開始貼等待線，像是服務台、收銀區、停車繳款區都有做，實施效果還不錯，消費者會自行拉開距離，如果無法避開距離的話，就請客人戴口罩。

▲百貨地板貼出「防疫距離等待線」。（圖／記者許宥孺翻攝）

前來消費的王先生表示，防疫期間願意多配合政府政策，看到地上的等待線也會自己避開。王小姐表示，能認同百貨的作法，也覺得公共場所需要更多標記線提醒民眾落實社交距離。

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