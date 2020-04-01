義大利最大華人社區「5萬人零確診」　完美「閃疫」靠這個關鍵

▲義大利醫護人員運送病患。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在義大利新冠確診人數破10萬之際，位於中西部的托斯卡納大區普拉托市出現了特例，當地一個住著5萬名華人的社區中無一人感染。據悉，普拉托是義大利華人密度最大的地區，當地的華人社區也是歐洲最大的華人社區之一。

托斯卡納大區衛生官員貝爾蒂（Renzo Berti）透露，正是由於當地華人社區的零感染，讓整個普拉托市的新冠感染率僅為不到義大利平均水準的一半；普拉托的感染率為每10萬居民中62例，義大利平均水準為每10萬居民中115例。

在義大利首次報告確診病例之前三周，當大部分本地人依然在咖啡館聚會、外出滑雪時，普拉托的華人社區已經自發進入封鎖狀態。

義大利是最早停飛中國的國家之一，於1月31日就停止了往來中國的航班，但大量在春節前往中國探親的華人經由第三國返回義大利。不久之後，意識到疫情嚴重性的華人返回義大利後開始減少外出，加強個人防護，暫停營業。

米蘭餐飲業人士、義大利商會代表Francesco Wu在2月就呼籲義大利同行關門，「沒有人相信這裡也會出現疫情。」普拉托華人Luca Zhou於2月4日從中國回到普拉托，之後他主動在臥室裡進行了14天隔離，「義大利當局沒有讓我做任何事。結束隔離後，他出時開始戴上口罩和手套，「我的義大利朋友都用奇怪的眼神看著我，我多次向他們解釋應該戴口罩，但他們無法理解。」

2月8日，義大利當局推出新規，允許從中國返回的學生暫停前往學校上課，但家長需提前申請。貝爾蒂稱，此時，普拉托已經出現大量申請。當時有超過360個家庭，約1300人自稱出於自我隔離中，並報名參加了政府的健康監控計畫。

貝爾蒂表示，在義大利的疫情暴發前，義大利曾擔心普拉托的華人會成為感染源，「但相反的是，他們比我們做得好。」

►戴口罩也要記得保養

▼義大利死亡率全球第一。（圖／路透社）