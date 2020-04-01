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「保持社交距離」有那麼神？台大感染科醫：不如這樣做

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，指揮官陳時中於3月31日呼籲民眾要有社交距離，建議保持「室外1公尺、室內1.5公尺」，以降低社區感染與傳播的機會。台大醫院兒童感染科醫師李秉穎在1日的ETtoday《雲端最前線》指出，預防飛沫傳染最有效的手段是戴口罩，保持社交距離「有什麼重要性嗎？」

▲防範新冠肺炎傳染，民眾戴口罩搭捷運並站出社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾戴口罩搭捷運並站出社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

李秉穎認為，「接觸傳染」才是最可怕、最重要的傳染途徑，社交距離只要柔性勸導即可，台灣人口稠密，可行性實在太低，並說到若情侶在人前保持距離，人後依舊親熱廝磨，「還不是傳染？」台灣提出該政策，或許是借鏡新加坡，對此，他直言：「外國的月亮比較圓嗎？」節目現場也進行實測，主持人楊文嘉以噴霧器模仿打噴嚏飛沫距離，1.5公尺以上的來賓也中招，可見社交距離並非自保上策！

請繼續往下閱讀...

作家吳睿穎也打趣的說，此項措施讓「情侶哭哭」，就算公開場合禁止，回到家裡根本無從可管。他認為台灣防疫做得夠好，沒必要去學習疫情更嚴重的國家，「為什麼不是他國來學台灣？」他也發現，台灣社會風聲鶴唳，若又強調保持社交距離，很可能造成全國性的恐慌，他呼籲民眾心態要良好，「不要沒病死就先嚇死。」

《雲端最前線第805集FB》

《雲端最前線第805集Youtube》

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