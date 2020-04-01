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韓國瑜不參加行政院會！葉匡時代打上陣　猛轟中央：應先示範社交距離

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心在31日公布「社交距離」基本原則，提醒民眾重視社交感染可能性。對此，高雄市副市長葉匡時認為，每個禮拜四的行政院會議應該率先示範社交距離，且中南部三都首長搭高鐵參加行政院會議不符合社交距離指引原則，建議線上開會模式。

▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者吳奕靖攝）

指揮中心指揮官陳時中公布「社交距離」基本原則，應保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，曾多次代表高雄市長韓國瑜北上參加行政院會的副市長葉匡時就在臉書開砲，認為「行政院應率先示範社交距離」。葉匡時表示：「行政院會其實很擠，幾乎每一個閣員肩膀跟肩膀之間都會碰到，完全不符合社交距離的原則，我覺得就行政院可以帶頭示範，像是用線上開會的方法，就不會有這種問題。」

▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者吳奕靖攝）

葉匡時舉例，台中、台南跟高雄的三個直轄市的首長，每次開行政院會前要先坐高鐵，高鐵的位子又很擠，時間又很久，像是高雄市來回高鐵交通時間就4個鐘頭以上，甚至到5個鐘頭，然後再開1個鐘頭的列席會議，行政效率也是很差，行政院可以利用這個機會，讓其他閣員都用線上方式開會，一方面帶頭示範，另一方面也能夠讓行政效率提升。

葉匡時指出，每次開行政院會議，首長加幕僚至少有50人待在同一個空間，且行政院院會的會議桌設計，使得參加會議的閣員們肩膀跟肩膀都會碰到，完全沒有空隙，印象中行政院會還沒有討論過這項問題。

葉匡時也舉例：「像是高雄市的市政會議，首長間的間隔距離較大，市長在每次的會議都會要求，一定要開窗戶。」葉匡時還不忘砲轟：「台灣自詡科技先進，防疫領先全球，就先從行政院院會示範起吧。」

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