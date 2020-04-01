社交距離做得到？　柯文哲「順時中」回答

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，為了避免發生群聚感染，衛福部長陳時中昨宣布「社交準則」，目前初步規劃在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。台北市長柯文哲被問及此事時，「順時中」地重申陳時中公布的社交準則。

柯文哲1日中午慣例來到台灣民眾黨團出席黨政協調會報，面對記者提問蔡政府將捐贈國外1000萬片口罩一事時未做任何回答，逕自進行酒精洗手消毒、量體溫等。而被問及保持社交距離是否做得到？柯表示，「不是，這你要讀書，意思是室內1公尺、戶外1.5公尺，做不到要戴口罩，這樣才對，話要講完整。要讀書」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

針對訂定社交距離，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，儘管中央目前採取柔性勸導作法，但仍保留開罰的可能性，對此，仍然要請中央審慎思考適法性以及可行性，再對外發布相關措施。而針對大型集會、室內群聚可研擬相關辦法規定，但首先必須提供業者相關配套措施以及紓困方案，讓業者在防疫期間盡量減少衝擊。

此外，今起搭乘大眾交通運輸工具都要戴口罩和量體溫，民眾黨認為立意良好，但也衍生出一些問題，例如部分台鐵車站未採用紅外線體溫量測儀，採用派員以額溫槍量測，但上班尖峰時間人潮眾多大排長龍，若還要配合社交距離的安排，更會導致上班上課遲到的風險，這點交通部必需妥善安排，在防疫與民眾權益間找到平衡點。