飛車「狂飆175公里」連撞2車...駕駛竟是條狗　警一看全傻眼

▲飛車連撞2車，駕駛竟然是比特犬。（圖／免費圖庫pixabay）



記者邱偉倫／綜合報導



美國華盛頓州29日發生一起「離譜」的交通事故，一名來自華州萊克伍德（Lakewood）的男子駕車與州警進行了激烈的追逐，時速更飆到超過175公里，警員將轎車攔停後一看，發現居然是一頭「比特犬」坐在駕駛座上。

據《CNN》報導，這名男子前後追撞2輛車之後，最後被警方逮捕，當警方前去向肇事駕駛了解事件發生原因時，竟得到了一個驚人的回答。駕駛跟警方解釋，「自己是想教寶貝愛犬學開車。」，才會釀成這場事故發生。資深巡邏州警阿克斯曼（Heather Axtman）聽完傻眼，並告訴CNN記者，自己當警察12年，處理過不少飛車追逐的案件，但也從沒聽過這麼荒唐的藉口「教自己的狗學開車？」。

阿克斯曼回顧整起事件發生的過程，他表示肇事車輛在行駛期間極度不穩定，有不少民眾在看到這一幕後，立刻打電話報案，更有一名員警在以高達175公里的時速追趕時，嘗試著去靠近肇事車輛，沒想到往車內一看，竟目睹了比特犬坐在駕駛座的畫面，十分誇張。

警方表示，所幸在這場飛車追逐發生後，現場無人受傷，不過肇事車主恐面臨被起訴多項聯邦罪名，而無辜的狗狗也將被安置到動物收容所妥善照顧。

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