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反華聲浪因「疫」而起　環時：美歐向中國甩鍋好轉移民眾憤怒

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▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情在美歐大爆發，義大利成為因疫確診死亡人數最高的國家。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情近日在美歐大爆發，國際間興起一股「反華」聲浪。對此中共鷹派黨媒《環球時報》刊出社評回擊，稱「反華厭華新合唱抬頭」，根本原因在於一些國家的執政菁英，無法向人民解釋國家當前的困境，於是選擇向中國甩鍋，轉移焦點。文章還強調，「中國的抗疫就是做得好。」

環球網30日晚刊出的社評表示，近日美國和一些西方輿論，對中國的攻擊不斷變換角度，包括宣揚中國隱瞞感染和死亡數據、個別輸往西方的醫療產品質量糾紛，加上煽動對中國「追責」等，共同構成了「各路反華厭華力量極不合時宜的新合唱」。面對如此多不確定性，中國必須團結、自信的面對它們，用「三大事實支持中國坦蕩面對雜音。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲中國大陸防控疫情，從內控逐漸改為外防輸入。（圖／路透社）

社評首先強調，反華聲浪抬頭來自三大原因，一是那些勢力固有對華偏執立場的必然反應；二是中國控制住了疫情，美歐反嚴重淪陷，那些人有氣；三是一些國家的執政精英和意識形態精英，無法解釋國家當前的困境，於是把向中國甩鍋，當成了轉移國內民眾憤怒的看家手段。

社評繼續說，在抗疫上中國有三大事實值得指出，第一，中國的抗疫就是做得好；第二，走出初期困境的中國成為全球抗疫的支持力量；第三，中國是第一個嘗試「災後重建」的國家。

環時社評認為，時間越往後，針對中國的各種攻擊大概會越活躍，花樣越多。但「中國不必被那些攻擊牽制，我們要繼續鞏固自己的疫情防線，加強與各國的抗疫合作」，強調「那些謊言最終鬥不過越來越強大的事實，它們主導不了世界對這場抗疫的認識。」

據了解，自新冠肺炎於去年底在中國大陸武漢蔓延，並在今年1、2月於各地傳播後，中方採取了封城、閉環式管理、限行、建方倉醫院等手段，但美歐國家不斷質疑中國大陸和世界衛生組織（WHO）對疫情數據的揭露、掌握和通報存在隱瞞、滯後，以至進入3月以來，大陸官方數據顯示其本土疫情放緩，美歐國家反而疫情大爆發後，挑動國際關係的敏感神經，諸如美國總統川普一度直接以「中國病毒」稱呼，和美中爆發媒體戰等。

▼因疫情導致民眾禁足的美國加州洛杉磯街頭。（圖／路透）

▲美國,加州,洛杉磯,禁足,新冠肺炎,封鎖,武漢肺炎。（圖／路透）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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