國民健康署貼文露玄機　「郭董出手了」指示永齡基金會出錢出力防新冠肺炎

▲「郭董出手了」指示永齡健康基金會出錢出力防新冠肺炎。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭世賢／新北報導

國民健康署近日的防新冠肺炎臉書宣導圖，有眼尖的網友發現，多張圖在下方同時冠名的有「永齡健康基金會」，沒錯！鴻海創辦人郭台銘出手了，出錢出力為防疫盡心力，永齡基金會也向《ETtoday新聞雲》記者證實，目前捐出的物資有防護衣412套、捐給因疫情募款困難的慈善單位已超過500萬元。

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▲ 永齡慈善基金會副執行長蔡沁瑜（左）代表郭台銘捐贈桃園市政府416套防護衣，由市長鄭文燦（右）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，鴻海位於土城的企業總部，組裝趕工中的口罩機也開始運作，並取得相關的認證，量產後，也可望投入「國家隊」，增加國內口罩的產能。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，因為境外移入案暴增，桃園部分政府和醫療單位已經不足，有些是穿布質防護衣，鴻海盤點國內各公司庫存，找出412套防護衣，捐贈給桃園市政府。

其他捐贈的項目還包括，台灣夏普捐價值共223萬5000元「抗菌空氣清淨機」給相關單位使用。劉宥彤表示，這只是開始，未來還會投注更多的心力和物資，大家一起防疫，度過這個難關。

「美麗最大的祕密」

▲ 國民健康署近日的防新冠肺炎臉書宣導圖，有眼尖的網友發現，多張圖在下方同時冠名的有「永齡健康基金會」。（圖／永齡基金會提供）