交通部宣布1日起搭大眾運輸「戴口罩」　台北、桃園難配合

▲林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）



記者林彥臣／綜合報導

交通部長林佳龍宣布，4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫，發燒者不得上車，而且必須配戴口罩，才能夠搭乘客運、高鐵、台鐵，但由於市區公車與捷運系統屬於地方政府管轄。台北市與桃園市對於1日上路的「戴口罩搭車」政策皆回應「會宣導」，能否如期配合則保留空間。

交通部長林佳龍表示，4月1日清明節連續假期開始前，包括高鐵、台鐵、國道客運轉運站、服務區、郵局在進入之前都必須實量測體溫，有些使用紅外線量測儀，有些則以人工量測額溫，連續量測2次額溫達37.5℃的旅客，將勸導返家休息或就醫，另外所有乘客也必須配戴口罩。

▲黃珊珊表示，台北捷運實施全面戴口罩執行上有困難。（圖／資料照）



交通部宣布大眾運輸全面配戴口罩，台北市副市長黃珊珊認為，如果14天9片口罩上路後，可以確保每一個民眾都領得到口罩，那要實施強制戴口罩可能還可以，但如果現在大家都還要排隊買口罩，地方政府也沒有足夠的口罩量，那要限制人民什麼呢？只發布一道命令，民眾會無所適從，目前北市大眾運輸系統，例如北捷、公車、貓纜等要實施，執行面有困難，除非中央強制命令才會照辦。

▲桃園表示，9日起才會實施大眾運輸全面戴口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園市政府則公告指出，為了保護乘客與駕駛之安全，桃園市府決議實施搭乘公車與桃園捷運強制戴口罩政策，4月1日至4月8日為宣導期，4月9日起民眾搭乘公車及機捷須全程配戴口罩，倘不戴口罩，業者得以拒載。市長鄭文燦表示，為了讓桃園更安全，市府防疫工作不鬆懈，會以更有效、快速、嚴格的標準，執行各項防疫措施。

對於地方政府的反應，交通部也表示，交通部主管的是台鐵、高鐵及國道客運，量體溫與戴口罩全面提前至4月1日實施，主要是為了清明疏運超前部屬；市區公車及捷運屬地方政府職權範圍，只要沒有違反指揮中心規定，都尊重各地方政府的規定與實施的時程。

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