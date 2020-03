梅西百貨數萬名員工放無薪假　早就規劃3年內關125家分店

▲梅西百貨公司。(圖/取自Macy`s官網)

記者楊庭蒝/綜合報導

受到新冠肺炎在美國大流行,老牌連鎖百貨公司梅西百貨(Macy's)在30日無預警宣布,因為疫情帶來沉重的損失,旗下大部分的員工從本周開始放無薪假。據了解,梅西百貨所有的門市已經在17日暫時關閉,除此之外,為了降低開銷,也祭出暫緩發放股利和取消大量訂單等措施。

梅西百貨於1858年在美國紐約市成立,旗艦店位於紐約市先驅廣場,1924年在第7大道開張時曾被宣傳為「世界最大商店」,另外2個全國性旗艦店,分別設在舊金山的聯合廣場和芝加哥州街,旗下員工約有12.5萬人,最近因為疫情緣故,包括子公司 Bloomingdale's 和 Bluemercury 在內共775家分店全數暫停營業。

其實梅西百貨銷售陷入低迷早有傳聞,自2015年以來Macy’s已經關閉了一百多家門市,更曾在2月透漏計畫在未來3年內關閉125家門市,並縮編2000個職務,且關閉位於舊金山的辛辛那提總部和辦公室,以整合在紐約和亞特蘭大的業務。

Macy’s, which em­ploys roughly 130,000 peo­ple, will furlough most of its workers but will con­tinue to pay health ben­e­fits and cover 100% of pre­mi­ums at least through May. https://t.co/fVK2bOIJWu