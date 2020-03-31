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台南金融機構行員槓上「檢警」　阻攔民眾提領300萬元！

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▲台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名60多歲蔡姓婦人，接獲「假檢警真詐財」之詐騙電話，誆稱蔡婦身分證件遭盜冒用涉刑案要凍結名下所有財產並羈押禁見，要蔡婦提領300萬元交付法院監管，蔡婦信以為真前往銀行提領巨款，行員發現可疑，通知警方到場關懷查處，及時阻詐成功，保住民眾血汗錢。

▲台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，假檢警要求蔡婦提領300萬元供法院監管，並擔保待案情釐清後立即歸還款項，為取得信任，要求蔡婦至超商接收「地檢署監管科收據」之傳真，並以偵查不公開為由要求保密，蔡婦驚慌失措下，聽從指示至中國信託西台南分行臨櫃辦理提領現金300萬元，因提款金額過高，該行王姓協理及王姓臨櫃專員立即提高警覺並給予關懷提問。

▲台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟蔡婦堅稱是為孩子購房所用，惟行員仍覺蔡婦神情有異，立即通報警方到場協助關懷查處，待警方到場深入詢問後，蔡婦始坦承係接獲檢警人員電話，稱自己涉及刑案，所幸在行員及警員耐心詢問及解說相關詐騙案例下，蔡婦才驚覺自己差點遭受詐騙300萬元。

▲台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，警民合作成功阻詐32件、攔阻詐騙款項逾811萬元，黃偉哲市長親自頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意。本次受獎者計有台灣中小企業銀行、聯邦銀行、中國信託、國泰世華、玉山銀行、第一銀行、中華郵政、楠西區農會、新光銀行、京城銀行及統一超商、全家超商、OK超商及萊爾富超商等行店員業者。

▲台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲31日下午召開3月治安會報，公開表揚2月份成功阻詐有功47位人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長周幼偉呼籲，檢警絕不會於電話中製作筆錄、不會要求至超商領取任0何傳真文件、更加不會以監管帳戶名義要求交付財物或匯款至指定帳戶，本局在此提醒，若接獲自稱檢警電話，並有上述任何一項徵狀者，即是詐騙，請務必保持冷靜並掛斷電話，立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，或至鄰近派出所尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。

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