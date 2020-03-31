退3家卻增加33家加量販售口罩　台南藥師前仆後繼力挺口罩防疫政策

▲台南市藥師公會全力支持政府實名制口罩防疫政策，有33家藥局願意增量販售口罩給需要的市民朋友，熱心公益的精神令人感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月最後一天，回首社區健保藥局代售政府實名制口罩已是第55天，有藥師因身體狀況撐不住無法再繼續代售口罩，屬於台南市藥師公會會員的藥局雖然少了3家來賣口罩，但卻增加33家藥局願意加量來增售防疫口罩，藥師前仆後繼力挺政府實名制口罩政策，讓更多市民可買得到防疫口罩。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，當接到年紀較長的資深藥師打電話給他說：「對不起，我撐不下去了」，聽到資深藥師因身體狀況撐不下去無法繼續賣口罩，他心中充滿不捨，除了不想要給資深藥師壓力，也想著現在更是防止疫情在社區擴散的重要關鍵時刻，更需要設法來減緩民眾買不到口罩的壓力，於是便由公會徵求自願及自己上網登記每天再加賣100份成人口罩的藥局，來擴大受惠民眾人數，以彌補無法再代售口罩藥局的缺額，結果一下子獲得33家藥局支持，總體可販售的口罩數量，還比以前更多。

吳振名強調，這些退出代售口罩行列的資深藥師是真的已到了心有餘而力不足的難關，本想繼續撐到最後，但因身體健康狀況真的不容許他們再硬撐下去，身體紅燈警訊不斷出現，才不得不提出，覺得對他們都深感不捨與歉意；但同樣還是有藥師為了民眾著想，繼續強忍個人慢性病的身體不適，硬撐病體繼續販售口罩，連假日也不敢休息，從2月6日實名制開始代售口罩至今已消瘦5公斤，就連住在藥局附近來買口罩的民眾，都很不捨地對那位藥師說：「您看起來很累、要多休息。」

吳振名也說台南市的健保藥局藥師在這次新冠肺炎疫情，力挺政府防疫政策可說是全力以赴，當聽到資深藥師真的不得不退出代售口罩行列時，就有藥師馬上說：「沒關係，讓他休息我來撐」讓吳振名相當感動。

台南市藥師公會提供這33家增量販售口罩的藥局名單給民眾參考，東區：光明宜康保健藥局、群安健保藥局、小太陽藥局、宏荏藥局、崇安藥師藥局；中西區：東北藥局、千代藥局、吉安藥局；南區：市安藥師藥局、欣昌藥局、海山藥局；北區：佳一藥局、嘉洲藥局、佳愛藥局、樂森藥局；安平區：康活藥局；安南區：土城藥師藥局、仁大藥局、仲宏藥局、旺生藥局、明杰藥局、涂逸權藥師藥局、泰赫中西藥局、樂成藥局、建壽藥局、宜康藥局同安店；仁德區：仁德市安藥師藥局、佳德藥局；永康區：莉志藥局、晉大藥局復國店、樂馨藥局，樂丞藥局；官田區：安安藥局隆田店，也感謝這33家的藥局為全民防疫熱心的付出。

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