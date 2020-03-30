台南市為無人機友善城市　飛航場域採負面表列方式開放飛行

▲為鼓勵無人機產業發展，台南市政府以負面表列方式，公告64處首波禁限航區，其餘原則開放飛行，營造台南市成為無人機友善城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵無人機產業發展，台南市政府以負面表列方式，30日配合中央機關所轄之軍事範圍、高鐵、台鐵、高快速公路、重要保育區、檢調監所機敏設施，及水電油等重要設施等64處列為首波公告禁限航區，其餘原則開放飛行，並滾動檢討公告禁飛場域，營造台南市成為無人機友善城市，讓民眾安全的飛、安全的玩。

交通局局長王銘德指出，黃偉哲市長對於無人機產業的發展非常重視，有鑒於無人機產業在跨域的整合應用上日趨成熟，諸如科技、物流、農業、藝術、災防、數據分析等各領域，均有豐富實績，台南市政府應持開放態度，才能有助於產業發展。

交通局長王銘德表示，配合民航法之遙控無人機專章上路，市府已於2020年3月26日完成代中央公告禁限航區，台南市除了民航局原公告之機場飛航管制範圍外，其餘中央機關提報之管制場域包含軍事設施、法院、監所、文史館、自然保育區、油電水等民生設施等，共計64處，請飛友切勿誤闖禁區，以免觸法，法人可以透過線上申請解除禁飛管制措施。

交通局長王銘德也呼籲，「安全的飛行」是市府謹守的原則，提醒飛友務必遵守相關規範，除了上述公告的飛航管制範圍，其餘仍須遵守民航法及相關子法的基本操作限制規定，否則違規受罰事小，如危害人民生命財產安全，恐得不償失。法規上路後，交通局也會考量實際執行情形與民眾需求，滾動式檢討，以符合黃市長的產業政策，並兼顧公共安全及飛友權益。

交通局重申，在中央及地方政府公告的飛航管制範圍內，如經查獲違規飛航活動者，違者依情節輕重，依法可裁處3-150萬元罰鍰外，如因故造成飛空事故，恐衍生相關民事、刑事責任，雖法規上路初期先以勸導代替罰則，仍請民眾進行飛航活動時，務必事先確認是否身處飛航管制區，相關資訊可上民航局（https://drone.caa.gov.tw）或台南市政府交通局網頁（https://traffic.tainan.gov.tw）查詢。

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