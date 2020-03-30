台南資源回收成果豐碩　 環保局表揚新市、龍崎、大內績優清潔隊

▲台南市環保局舉行「2019年資源回收業務績優清潔隊表揚活動」，由環保局局長謝世傑親自表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市資源回收率從2018年的50.61％提升至108年的53.92％，資源回收成果豐碩，為表揚績優清潔隊，30日在台南市新市區清潔隊舉行「2019年資源回收業務績優清潔隊表揚活動」，由台南市環保局局長謝世傑親自表揚。

謝世傑局長表示，環保署自1997年推動「資源回收四合一計畫」，由社區民眾透過家戶垃圾分類，將各類家戶產出之資源回收物品，潔合地方清潔隊、回收商及回收機金之力量予以回收再利用，可見清潔隊在資源回收工作之重要性，台南市2019年度資源回收率達到53.92％，清潔隊員平日的辛勞收運功不可沒。

此次表揚資源回收業務績優清潔隊（新市、龍崎、大內），其中新市區試辦資源回收1週收3天，甚至收4天，因為新市區同仁的努力，資源回收量績效是所有區隊中最好的，因此環保局長親至區隊一一頒發獎金給區隊同仁，感謝他們的努力付出，藉此機會除了慰勞清潔隊員的平日辛勞，也希望達到各區清潔隊標竿學習之效果。

市長黃偉哲同時在此疫情期間還特別的叮嚀，從事資源回收工作要注意安全，防疫期間執勤時要配戴口罩，隨時注意身體狀況，才能繼續為大台南環境整潔奉獻心力。領到獎金的清潔隊員個個臉帶笑容，也為工作表現感到驕傲，將繼續賣力執行業務，為市民提供優質服務，也為資源再利用盡份心力。

環保局表示，該局近年來致力於推動資源回收分類工作並規劃多元化垃圾處理方式，希望由民眾一起做好垃圾分類，減少垃圾量，將垃圾分為3類：一般垃圾、資源垃圾及廚餘後，再進行後端回收工作，以達到循環經濟及環境永續發展目標。

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