因應新冠肺炎疫情升溫　環保局指出：4月1日環保新措施暫緩實施

▲台南市原訂4月1日起「有店面之餐飲業」應提供環保餐具予現場食用之消費者「選擇」使用的環保新措施，隨著疫情升溫暫緩實施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市原訂4月1日起「有店面之餐飲業」應提供環保餐具予現場食用之消費者「選擇」使用的環保新措施，隨著全台新冠病毒疫情逐漸升溫，在獲取各方意見並審慎考量後，本項環保新措施暫緩實施，鼓勵市民自備餐具做好餐飲衛生管理。

市長黃偉哲說，台南市以在地小吃聞名，假日遊客量更是居高不下，為減少一次性產品廢棄量，才依法進行本次提供環保餐具的環保新措施。但近來新型冠狀病毒疫情全台發酵，業者也反應消費者在使用上存有疑慮，故經審慎考量後先暫緩實施本項環保新措施，等疫情緩和後，再重新檢討制定合宜的實施日期。

環保局長謝世傑進一步說明，雖然本項環保新措施暫緩實施，但有店面之餐飲業仍需遵循行政院環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告規定，不得提供塑膠類免洗餐具（杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物之塑膠內盤），以免違規受罰。同時，呼籲市民朋友外出用餐自備餐具，做好自身餐飲衛生管理。

環保局特別提醒政府部門、公私立學校、百貨公司業、購物中心及量販店業（量販店業自5月1日起），係屬上開公告規定內用不得提供各類材質免洗餐具（杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等）之列管範疇，如為防疫需要欲使用免洗餐具，應檢具申請書報請環保局同意後始得於一定期間，暫時提供一次性非塑膠類免洗餐具。

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