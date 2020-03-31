刑事局抄新北地下兵工廠　查扣4槍、子彈87發+毒咖啡

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

刑事局30日於新北市破獲一地下兵工廠，當場查扣改造手槍半成品1枝、金牛座模擬槍3把、改造子彈87發、改造工具1批及毒品咖啡184包等贓物，同時將陳姓嫌疑人逮捕到案，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪移送法辦。

▲刑事局30日破獲新北市一間地下兵工廠，當場查扣改造手槍、子彈及毒品咖啡包。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊日前接獲民眾情報稱，有1名犯嫌在新北地區從事改造槍械販賣以及毒品交易，因有嚴重危害社會治安的疑慮，遂趕緊與松山警分局成立專案小組一同進行偵辦。

經跟監多日鎖定嫌犯藏身處後，專案小組3月30日持搜索票進入陳姓犯嫌位於新北市的兵工廠，當場查獲改造手槍半成品1枝、金牛座模擬槍3把、改造子彈87發、改造工具1批及毒品咖啡184包等贓證物，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪將陳嫌解送新北地檢署偵辦。

刑事局指出，非法槍彈及毒品為暴力犯罪的亂源，嚴重危害社會治安，為有效打擊不法，相關單位後續將持續追溯槍枝、毒品之來源及流向，對此也呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，以利共同打擊槍枝犯罪，效淨化社會治安。

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